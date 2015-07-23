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Тюменская область — лидер среди регионов по эффективности медпомощи

23 июля 2015, 11:17
Тюменская область заняла первое место среди регионов с самой высокой эффективностью реализации программы госгарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.

Программа госгарантий сопровождает получение гражданами бесплатной медицинской помощи при обращении в поликлиники, больницы и другие учреждения здравоохранения. Это и скорая, и неотложная, и специализированная, и высокотехнологичная и другие виды медицинской помощи. Кстати, диспансеризация и профилактика также входят программу госгарантий.

В рамках программы государство берет на себя обязательства по организации медицинской и лекарственной помощи и оплачивает ее в соответствии с утвержденным бюджетом. Программа принимается ежегодно и финансируется из фонда обязательного медицинского страхования, а также федерального и регионального бюджетов. Именно программа госгарантий обеспечивает равный доступ граждан к медицинской помощи, независимо от социального статуса, материального положения и места проживания.

Согласно докладу Минздрава России по итогам 2014 года, второе место в рейтинге заняла Воронежская область, третье — Республика Мордовия. Об этом сообщает правительство Воронежской области. В рейтинге участвовали все субъекты Российской Федерации. Критерием оценки служили целевые значения доступности и качества медицинской помощи, определенные программой госгарантий, а также их динамика за 2013–2014 года.

#Новости#Минздрав РФ#Здравоохранение#Тюменская область#Медицина#Саша#Общество
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