Тюменская область — лидер среди регионов по эффективности медпомощи

В рамках программы государство берет на себя обязательства по организации медицинской и лекарственной помощи и оплачивает ее в соответствии с утвержденным бюджетом. Программа принимается ежегодно и финансируется из фонда обязательного медицинского страхования, а также федерального и регионального бюджетов. Именно программа госгарантий обеспечивает равный доступ граждан к медицинской помощи, независимо от социального статуса, материального положения и места проживания.