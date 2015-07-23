Центр занятости выплатит почти 80 тысяч рублей безработному сироте

Тогда прокуратура Тюмени, защищая сироту, обратилась в Ленинский районный суд города. Накануне суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме и постановил выплачивать заявителю пособие по безработице в размере уровня средней заработной платы, сложившегося по области. Кроме того, суд взыскал с Центра занятости в пользу сироты недополученное им пособие по безработице в общей сумме более 77 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Тюмени.