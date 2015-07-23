Центр занятости выплатит почти 80 тысяч рублей безработному сироте

В прокуратуру Тюмени за помощью обратился 20-летний сирота. Установлено, что 16 марта 2015 года Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района признал юношу безработным и назначил ему пособие по безработице в минимальном размере 977 рублей 50 копеек.
Между тем, согласно Федеральному закону «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» ищущим работу впервые и зарегистрированным в службе занятости в статусе безработного сиротам выплачивается пособие по безработице в течение шести месяцев в размере уровня средней заработной платы, сложившего по области.
Центр занятости отказался признавать заявителя лицом, ищущим работу впервые, поскольку он в несовершеннолетнем возрасте трудился по программе «Временное трудоустройство несовершеннолетних от 14 до 18 лет».
Сирота обратился за помощью в прокуратуру города. В апреле 2015 года ведомство внесло в адрес директора Центра занятости представление об устранении нарушений закона, указав, что «временная занятость в несовершеннолетнем возрасте в свободное от учебы время в период летних каникул не может быть признана трудоустройством, лишающим его впоследствии статуса лица, впервые ищущего работу».
Центр занятости в удовлетворении представления отказал.
Тогда прокуратура Тюмени, защищая сироту, обратилась в Ленинский районный суд города. Накануне суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме и постановил выплачивать заявителю пособие по безработице в размере уровня средней заработной платы, сложившегося по области. Кроме того, суд взыскал с Центра занятости в пользу сироты недополученное им пособие по безработице в общей сумме более 77 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Тюмени.