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Стартовало народное голосование за поликлиники

23 июля 2015, 16:23
Стартовало народное голосование, посредством которого любой желающий сможет выразить свое отношение к той или иной поликлинике.

Участникам народного голосования предложено ответить на вопросы о том, знают ли они своего лечащего доктора (терапевта), всегда ли их доктор понятно объясняет тактику лечения, сколько пациенту приходится ждать приема и осмотра врача, удовлетворены ли пациенты работой медучреждения в целом и желают ли сменить свою поликлинику.

Для голосования необходимо зарегистрироваться на сайте РИА Новости.

По итогам индивидуальных ответов каждого респондента оцениваемая поликлиника может получить от 0 до 10 баллов. Таким образом, будет четко зафиксирована позиция опрашиваемого по отношению к оцениваемой поликлиники. Впоследствии каждый пользователь, открывший карточку той или иной поликлиники, увидит ход голосования, совокупное количество голосов.

Отметим, народное голосование проводится в рамках пилотного исследования поликлиник России, которое организует Российское агентство медико-социальной информации АМИ и МИА «Россия сегодня» при поддержке министерства здравоохранения РФ.

В пилотное исследование вошли 1283 поликлиники (в том числе, 422 взрослые, 325 детские и 536 смешанные) из 80 регионов России. Доступность и качество предоставляемых услуг в поликлиниках определялись по 44 показателям, для каждого из которых был рассчитан свой «индекс благополучия» (от 0 до 10 баллов).

«На основе интегративных показателей благополучия каждой организации мы выявили специальный показатель для каждого региона и для страны в целом… В целом среднероссийское значение адаптированного индекса благополучия составило для взрослых поликлиник 7,3 балла по десятибалльной шкале. Для детских поликлиник — 7,4, таким образом, мы перешли в группу хорошистов, но пока еще не отличники, и нам есть над чем работать по совершенствованию работы первичного звена», — сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По югу Тюменской области в списке для голосования находится 34 медицинских учреждения. Наивысшую оценку качества оказания и доступности медицинской помощи имеет Областная больница № 4 в с. Исетское, ее балл 8,4. В тройку также вошли Городская поликлиника № 12 и Областная больница № 16 с. Омутинское. Последние места по индексу благополучия занимают Городские поликлиники № 3, № 4 и № 1.

#Новости#Минздрав РФ#Здравоохранение#Тюменская область#Поликлиники#Медицина#Саша#Общество
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