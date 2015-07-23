Стартовало народное голосование за поликлиники

«На основе интегративных показателей благополучия каждой организации мы выявили специальный показатель для каждого региона и для страны в целом… В целом среднероссийское значение адаптированного индекса благополучия составило для взрослых поликлиник 7,3 балла по десятибалльной шкале. Для детских поликлиник — 7,4, таким образом, мы перешли в группу хорошистов, но пока еще не отличники, и нам есть над чем работать по совершенствованию работы первичного звена», — сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.