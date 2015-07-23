Россиянам разрешат иметь второй загранпаспорт

Отметим, ранее начальник отдела оформления заграничных паспортов УФМС России по Тюменской области Ирина Дихтярук сообщала, что число тюменцев, желающих оформить загранпаспорт, уменьшилось. За 6 месяцев текущего года оформлено более 21 тысячи загранпаспортов, в прошлом году эта цифра была равна 44 тысячам, а в 2013 — около 50 тысяч тюменцев получили загранпаспорта. По мнению Ирины Дихтярук уменьшение спроса на загранпаспорта связано с переходом на докмуенты сроком десять лет взамен пятилетних. «Те граждане, которые должны были прийти менять документ в этом году, обратятся к нам только через пять лет», — сказала Ирина Дихтярук.