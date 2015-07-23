Россиянам разрешат иметь второй загранпаспорт

Предложение о возможности оформлять россиянам два загранпаспорта уже направлено в правительство. Об этом пишет газета «Известия».
«Со своей стороны мы за. Это создаст дополнительный комфорт. Мы документы направили в правительство», — сказал глава Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ Константин Ромодановский.
Отметим, ранее начальник отдела оформления заграничных паспортов УФМС России по Тюменской области Ирина Дихтярук сообщала, что число тюменцев, желающих оформить загранпаспорт, уменьшилось. За 6 месяцев текущего года оформлено более 21 тысячи загранпаспортов, в прошлом году эта цифра была равна 44 тысячам, а в 2013 — около 50 тысяч тюменцев получили загранпаспорта. По мнению Ирины Дихтярук уменьшение спроса на загранпаспорта связано с переходом на докмуенты сроком десять лет взамен пятилетних. «Те граждане, которые должны были прийти менять документ в этом году, обратятся к нам только через пять лет», — сказала Ирина Дихтярук.
Член Общественного совета при ФМС Владимир Шапошников пояснил, что сейчас россияне могут получить второй загранпаспорт лишь в случае, если докажут служебную необходимость этого. Согласно закону «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», доказательством необходимости является пересечение границы не реже раза в месяц в течение трех месяцев и ходатайство работодателя.
«Иногда второй паспорт нужен, но именно рабочей необходимости в этом нет, — пояснил Шапошников позицию ФМС. — Главное, чтобы второй паспорт не использовался в каких-либо незаконных схемах».
По словам вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимира Канторовича, что второй загранпаспорт может помочь тем, кто не может въехать в какую-либо страну из-за наличия штампа другого недружественного государства.
«При посещении некоторых стран, которые не дружат, он может пригодиться: Северный Кипр и Кипр, Саудовская Аравия и Израиль. Общих электронных баз у них нет», — заверил Канторович.