Ремонт в ванной комнате должен быть быстрым

Как рассказал специалист, для ванной комнаты подойдет не каждая плитка. В отличие от материалов, которые могут использоваться для отделки других помещений, плитка для ванной должна быть устойчивой к перепадам температуры, слабо впитывать водяные пары и саму воду, т. е. она не должна быть пористой.
Не менее важно, чтобы плитка не боялась моющих средств, иначе она очень быстро станет выцветшей. При этом, минимальная толщина настенной плитки — 6 мм, а напольной — 9 мм. Желательно, чтобы плитка для пола, ко всему прочему, имела шероховатый рельеф, ведь в ванной часто на полу скапливается вода.
Иван Засухин отметил: «Многие приходят в магазин, видят плитку приятного оттенка, с красивым рисунком, и решают — это то, что я искал. А потом жалуются — плитка откалывается, швы загнивают, в ванной постоянно пахнет сыростью. Все потому что главное при выборе плитки — материал, из которой она изготовлена, а уж в последнюю очередь дизайн. На самом деле, существует всего четыре вида плитки, пригодной для ванной».
Самую качественную плитку производят в Испании и Италии. Эта плитка производится из глины красных и белых сортов и полностью соответствует всем требованиям
Так, по его словам, самой популярной у тюменцев уже многие годы остается керамическая плитка. Она очень прочная, не изнашивается длительное время, не боится влажных помещений, никак не реагирует на перепады температур. Ее можно мыть практически любыми средствами и быть уверенными, что она не выцветет.
«В нашем магазине тюменцы часто спрашивают про стеклянную плитку. И это не удивительно, ведь такой отделочный материал смотрится очень красиво и оригинально. К тому же, известно, что мыть стекло очень просто. Но по причине хрупкости этого материала я все же рекомендую покупателям использовать в интерьере ванной комнаты несколько деталей из стекла, а в качестве основной отделки все-таки остановить выбор на другой плитке», — рассказал специалист.
В последнее время популярность набирает так называемая мозаичная плитка. Облицовка стен в виде маленьких квадратиков смотрится очень изысканно, необычно и роскошно. К тому же, такая плитка дарит широкие возможности для различных экспериментов с рисунками. Она невероятно прочна и долговечна. Единственным ее недостатком является ее высокая цена.
«Мне, конечно, очень хотелось бы похвалить российскую плитку, рассказать о ее невероятном качестве. Но не могу этого сделать — не стоит преувеличивать её достоинств»
«Самая дорогая плитка, но зато и самая качественная и долговечная — фарфоровая. Она имеет плотную текстуру и высокую механическую прочность. К тому же, эта плитка не глазируется, при этом полирование придаёт ей дополнительную привлекательность. Эту плитку я рекомендую тюменцам для отделки пола», — пояснил Иван Засухин.
При выборе плитки для ванной комнаты также следует учитывать, в какой стране она была произведена. По словам тюменского специалиста, самую качественную плитку производят в Испании и Италии. «Эта плитка производится из глины красных и белых сортов и полностью соответствует всем требованиям. Отделка ванной таким материалом происходит быстро за счёт его высокого качества. Я считаю, что ремонт в ванной комнате должен быть быстрым. Если и вы придерживаетесь того же мнения, выбирайте плитку этих производителей», — порекомендовал Иван.
На сегодняшний день 50% плитки производит Турция. Как отметил Иван Засухин, турецкая плитка также обладает достаточно приличным качеством и одновременно приемлема по цене. Плитка из Литвы и Словакии тоже пользуется популярностью у тюменцев, но специалист не рекомендует ее по причине низкого качества.
Что же касается плитки из России, Иван высказал мнение: «Мне, конечно, очень хотелось бы похвалить российскую плитку, рассказать о ее невероятном качестве, чтобы у читателя появилась гордость за нашу страну. Но не могу этого сделать — не стоит преувеличивать её достоинств».
Фото: prom-designer.ru