Ремонт в ванной комнате должен быть быстрым

«В нашем магазине тюменцы часто спрашивают про стеклянную плитку. И это не удивительно, ведь такой отделочный материал смотрится очень красиво и оригинально. К тому же, известно, что мыть стекло очень просто. Но по причине хрупкости этого материала я все же рекомендую покупателям использовать в интерьере ванной комнаты несколько деталей из стекла, а в качестве основной отделки все-таки остановить выбор на другой плитке», — рассказал специалист.