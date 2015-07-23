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Под Тюменью погиб велосипедист

23 июля 2015, 12:52
Ночью под Тюменью на 313 километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень погиб 44-летний велосипедист. ДТП случилось в двенадцатом часу ночи 22 июля.

По свидетельству 23-летнего водителя автомобиля ВАЗ-2107, велосипедист ехал посередине проезжей части в попутном со всем транспортом направлении.

Как сообщают очевидцы ДТП, мужчину не было видно в темноте, в это время шел дождь. Велосипедист скончался на месте аварии. Он проживал в Тюмени.

«Водитель „семерки“ проживает в Свердловской области, его стаж за рулем пять лет, в этом году не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Обстоятельства случившегося уточняются», — прокомментировали ситуацию в Госавтоинспекции Тюменской области.

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