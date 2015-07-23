Под Тюменью погиб велосипедист

«Водитель „семерки“ проживает в Свердловской области, его стаж за рулем пять лет, в этом году не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Обстоятельства случившегося уточняются», — прокомментировали ситуацию в Госавтоинспекции Тюменской области.