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Парня, который отобрал у инвалида телефон, отправили в колонию

23 июля 2015, 12:20
В Тюменской области осужден 23-летний житель Заводоуковска, который ограбил инвалида, чтобы купить алкоголь и сигареты. Денис Конопельцев признан виновным по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж).

21 мая текущего года Конопельцев и его приятель распивали спиртное в частном доме знакомой. Вечером молодые люди направились в магазин за сигаретами и по дороге повстречали 24-летнего инвалида по зрению, который приехал в Заводоуковск из Ялуторовска для сдачи сессии в одном из учебных заведений.

«Конопельцев попросил у него сигарету, но инвалид ответил, что не курит. Молодые люди пошли провожать слепого до съемного жилья. У подъезда инвалид позвонил по телефону подруге, чтобы она открыла дверь. По окончании разговора Конопельцев неожиданно для слепого и своего друга выхватил у потерпевшего телефон. Пострадавший попросил вернуть его, но грабитель отказался, рассчитывая, что инвалид по зрению опознать его не сможет и догнать тоже. Злоумышленник намеревался продать телефон, а на вырученные деньги купить спиртное и сигареты», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Избежать уголовной ответственности Конопельцеву не удалось. Подруга пострадавшего позвонила в полицию. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и увидели, как двое молодых людей перепрыгнули через забор на территорию частного дома. Это были Конопельцев и его приятель. Они спрятались в подполье дома, в котором проживала знакомая. Полицейские их нашли. В подполье же был обнаружен и похищенный телефон. Потерпевший уверенно опознал его по установленной в нем программе Mobile Speak для незрячих и слабовидящих людей.

Отметим, что Конопельцев уже был судим ранее. Рецидив преступлений и совершение преступления в отношении беспомощного лица суд признал обстоятельствами, отягчающими наказание злоумышленнику. Суд назначил Конопельцеву полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Молодой человек был взят под стражу в зале суда.

#Новости#Грабеж#Тюменская область#Инвалиды#Таня#Происшествия
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