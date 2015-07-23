Парня, который отобрал у инвалида телефон, отправили в колонию

«Конопельцев попросил у него сигарету, но инвалид ответил, что не курит. Молодые люди пошли провожать слепого до съемного жилья. У подъезда инвалид позвонил по телефону подруге, чтобы она открыла дверь. По окончании разговора Конопельцев неожиданно для слепого и своего друга выхватил у потерпевшего телефон. Пострадавший попросил вернуть его, но грабитель отказался, рассчитывая, что инвалид по зрению опознать его не сможет и догнать тоже. Злоумышленник намеревался продать телефон, а на вырученные деньги купить спиртное и сигареты», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.