Отдых школьников в лагерях в третью смену обойдется в 1375 рублей

13 лагерей организованы на базе образовательных учреждений города, 13 — в организациях дополнительного образования, подведомственных департамента по спорту и молодежной политике. Также запланировано открытие лагерей в центре детского творчества «Аленушка», на базе «Еврошколы», «Еврогимназии» и «Средней общеобразовательной школы «СЕТ — ИНТ».
В третью смену планируется охватить организованным отдыхом и оздоровлением более 1200 школьников. Напомним, что родители и законные представители вправе выбрать любой лагерь независимо от места обучения ребенка.
На сегодняшний день пришкольные лагеря являются полноценным и конкурентоспособным видом отдыха. Программы посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы в Российской Федерации.
Помимо развлекательных мероприятий, которые представлены в полном объеме, в лагерях работают кружки и секции различной направленности. Каждый день в лагере спланирован так, чтобы дети смогли получить не только массу положительных эмоций, но и приобрести новые полезные знания.
Отдыхающие учатся оказывать первую медицинскую помощь в рамках межведомственного проекта «Каникулы здоровья», организуются встречи с тюменскими писателями и журналистами, проводятся профориентационные экскурсии, патриотические акции и флешмобы. Особое внимание для обеспечения безопасной жизнедеятельности детей и подростков уделяется мероприятиям, направленным на профилактику дорожно-транспортного травматизма, организованы профильные отряды.
Продолжительность смены 21 календарный день. Софинансирование родителей на организацию питания и хозяйственные нужды составляет 1375 рублей за 1 смену. По желанию оплачивается посещение культурно-массовых мероприятий, сообщают в департаменте образования администрации Тюмени.
Фото: school6krsk.narod.ru