Начальника Роспотребнадзора оштрафовали за незаконную проверку гостиницы

Прокуратура Тобольска в ходе проверки соблюдения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» выявила нарушения закона.
Установлено, что в январе текущего года в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах поступило обращение жительницы Тобольска о нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства в бане одной из тобольских гостиниц.
Согласно действующему законодательству о проведении внеплановой проверки руководителем либо заместителем органа государственного контроля издается распоряжение. Более того, проведение внеплановой проверки при поступлении в орган государственного контроля информации о возникновении угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан согласовывается с органами прокуратуры.
Между тем, начальник территориального отдела распоряжение о проведении внеплановой проверки не издал, проверку с прокуратурой не согласовал. Он выдал предписание Центру гигиены и эпидемиологии, эксперт которого и провел обследование бани. По результатам обследования нарушений выявлено не было.
Учитывая, что проверка изначально была инициирована незаконно, прокурор города возбудил в отношении начальника территориального отдела Роспотребнадзора административное дело — грубое нарушение требований законодательства о государственном контроле (надзоре), выразившееся в проведении проверки без распоряжения руководителя.
Сегодня по результатам рассмотрения дела Тобольский городской суд подверг чиновника штрафу в размере 5 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Тобольска.