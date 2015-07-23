Начальника Роспотребнадзора оштрафовали за незаконную проверку гостиницы

Между тем, начальник территориального отдела распоряжение о проведении внеплановой проверки не издал, проверку с прокуратурой не согласовал. Он выдал предписание Центру гигиены и эпидемиологии, эксперт которого и провел обследование бани. По результатам обследования нарушений выявлено не было.