Для отдыха тюменцы выбирают дорогой Крым, а не дешевую Турцию

«В июле 50% тюменцев, если не больше, хотели отдохнуть на этом черноморском полуострове. Наших клиентов не пугает даже то, что стоимость путевок в Крым по-прежнему остается на достаточно высоком уровне. Для сравнения, вы можете отдохнуть в Турции или Египте по системе „все включено“ за 80 тысяч рублей на двоих. Путевка в Крым обойдется минимум в 100 тысяч, при том, что это будет не самый лучший отель, и питание не будет включено в стоимость», — пояснила Юлия.