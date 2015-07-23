Для отдыха тюменцы выбирают дорогой Крым, а не дешевую Турцию

Как рассказала старший менеджер по туризму тюменского агентства Юлия Мясникова, летом 2015 года каждый второй тюменец интересуется путевками в Крым. Самый большой поток жителей нашего города в Крым пришелся именно на июль.
«В июле 50% тюменцев, если не больше, хотели отдохнуть на этом черноморском полуострове. Наших клиентов не пугает даже то, что стоимость путевок в Крым по-прежнему остается на достаточно высоком уровне. Для сравнения, вы можете отдохнуть в Турции или Египте по системе „все включено“ за 80 тысяч рублей на двоих. Путевка в Крым обойдется минимум в 100 тысяч, при том, что это будет не самый лучший отель, и питание не будет включено в стоимость», — пояснила Юлия.
По ее словам, 80% тюменцев в июле отправились в Крым на пляжный отдых, остальные предпочли различные экскурсионные туры.
В Российском союзе туриндустрии отмечают, что результаты сезона в Крыму изначально зависели именно от транспортной доступности. Так, в прошлом году морская переправа и самолеты не смогли компенсировать железнодорожное сообщение, которое традиционно обеспечивало до 70% всего потока в Крым из России, сообщает Интерфакс. Сейчас, по данным РСТ, аэропорт Симферополя ежедневно обслуживает около 20 тысяч пассажиров. Керченской переправой пользуются порядка 30 тысяч пассажиров в сутки, при этом на ней не наблюдается прошлогодних очередей.
Как отмечают в РСТ, санатории и гостиницы Крыма в начале июля были загружены в среднем более чем на 50%, что на 10% превышает прошлогодние показатели. Загрузка некоторых здравниц, например, в Восточном Крыму, достигает 80%. До присоединения к России Крым принимал около 6 млн туристов в год, россияне среди них составляли чуть более трети. По данным Ростуризма, в прошлом году на полуострове отдохнули более 4 млн туристов. К середине нынешнего сезона Крым принял уже 2 млн человек.
Фото: infourok.ru