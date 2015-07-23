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6 зданий Тюмени могут признать аварийными

23 июля 2015, 17:11
На заседании межведомственной комиссии в Тюмени планируют рассмотреть судьбу шести зданий города. Владельцы и уполномоченные лица жилых (нежилых) помещений могут принять участие в заседании комиссии с правом совещательного голоса.
Сюжет
Тюмень

По информации МКУ «Тюменское городское имущественное казначейство», на заседании межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции рассмотрят жилые дома, расположенные по адресам: Комаровская, 35; Пражская, 17-г; Бабарынка, 1/11; Свободы, 19; Камчатская, 119; Заозерная, 61.

Заседание состоится 24 июля в 11 часов в Малом зале администрации города Тюмени (ул. Первомайская, 20).

#Новости#Ветхое жилье#Тюмень#Недвижимость#Женя#Общество
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