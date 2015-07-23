6 зданий Тюмени могут признать аварийными

По информации МКУ «Тюменское городское имущественное казначейство», на заседании межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции рассмотрят жилые дома, расположенные по адресам: Комаровская, 35; Пражская, 17-г; Бабарынка, 1/11; Свободы, 19; Камчатская, 119; Заозерная, 61.