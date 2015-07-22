В День города в Тюмени откроют обновленный сквер

День рождения города в этом году Тюмени для жителей Калининского административного округа станет особым праздником — 25 июля состоится торжественное открытие обновленного сквера Семена Пацко.
В управе пояснили, что в рамках благоустройства в сквере сделаны дорожки, установлены лавочки, выполнено озеленение, построена детская площадка с мягким безопасным покрытием, а также видеонаблюдение и освещение.
Сквер назван в честь Семёна Константиновича Пацко (1914 — 1962) — токаря паровозного депо, комсомольского и партийного руководителя железнодорожной станции Тюмень; первого секретаря Железнодорожного райкома ВКП(б), заместителя секретаря и заведующего транспортным отделом Тюменского обкома ВКП(б), первого секретаря Тюменского горкома ВКП(б)-КПСС; делегата XIX и XX съездов КПСС, информирует управа Калининского административного округа.
В годы Великой Отечественной войны Семён Пацко курировал строительство легендарного передвижного поезда-бани, рассчитанного на 100 посещений в час, прослужившего с января 1942 по ноябрь 1945-го, встреченного на фронте с большим воодушевлением.
Семен Константинович Пацко награжден двумя орденами «Знак Почета» (1945, 1957), Медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945гг." (1945); «За освоение целинных и залежных земель» (1957), Знаками «Почетный железнодорожник» (1942); «Ударник Сталинского призыва» (1944).
Открытие нового места отдыха горожан состоится 25 июля в 10 часов. Напомним, расположен этот сквер в районе железнодорожного вокзала.