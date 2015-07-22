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Тюменцы смогут увидеть демоверсии ЕГЭ-2016 уже в этом году

22 июля 2015, 17:49
Проекты демоверсий контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена 2016 года вскоре станут доступны для широкой общественности. Уже в августе этого года ознакомиться с содержанием экзаменационных вариантов можно будет на официальном сайте ФИПИ. Там же будут представлены проекты регламентирующих документов.
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Тюмень

Федеральный институт педагогических измерений является подведомственной структурой Рособрнадзора, которая отвечает за разработку КИМ. Контрольные измерительные материалы формируются на основе обязательного минимума содержания среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, сообщает ТАСС.

В создании КИМ задействованы методисты, научные работники, преподаватели школ, а также организаций среднего профессионального и высшего образования.

Фото: www.lipetskmedia.ru

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