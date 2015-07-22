Тюменцы смогут увидеть демоверсии ЕГЭ-2016 уже в этом году

Федеральный институт педагогических измерений является подведомственной структурой Рособрнадзора, которая отвечает за разработку КИМ. Контрольные измерительные материалы формируются на основе обязательного минимума содержания среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, сообщает ТАСС.
В создании КИМ задействованы методисты, научные работники, преподаватели школ, а также организаций среднего профессионального и высшего образования.
Фото: www.lipetskmedia.ru