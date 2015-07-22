Тюменцы смогут увидеть демоверсии ЕГЭ-2016 уже в этом году

Проекты демоверсий контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена 2016 года вскоре станут доступны для широкой общественности. Уже в августе этого года ознакомиться с содержанием экзаменационных вариантов можно будет на официальном сайте ФИПИ. Там же будут представлены проекты регламентирующих документов.

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