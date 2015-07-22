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Тюменцев просят перечислить в помощь ветеранам однодневный заработок

22 июля 2015, 16:57
В администрации Тюмени состоялось очередное заседание комиссии по расходованию средств, поступивших на счет «Победа». По его результатам было распределено 110 тысяч рублей для оказания помощи 11 нуждающимся ветеранам. На полученные деньги они смогут приобрести новые холодильники, газовые плиты, телевизоры.
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Тюмень

Кроме того, в июне отдел по социальной работе администрации города и городской совет ветеранов поздравили ветеранов-юбиляров. С 85-летием получили поздравления 45 человек; с 90-летием — 25 ветеранов; с 95-летием — пять юбиляров.

Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и молодежным организациям с просьбой перечислить на благотворительный счет «Победа» свой однодневный заработок, сообщают в пресс-служба администрации Тюмени. Телефоны для справок: 46-67-46, 29-76-47, 46-23-58.

Реквизиты благотворительного счета «Победа»:

Получатель — Тюменский городской совет ветеранов войны и труда

ИНН 7202065701

КПП 720301001

Банк получателя: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. ТЮМЕНЬ

БИК 047102651

Корр. счет 30101810800000000651

Р/с № 40703810267100036222

Назначение платежа — добровольные пожертвования на выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Фото: old.oskemen.kz

#Новости#Тюмень#Ветераны#Благотворительность#Катя#Общество
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