Тюменцев просят перечислить в помощь ветеранам однодневный заработок

В администрации Тюмени состоялось очередное заседание комиссии по расходованию средств, поступивших на счет «Победа». По его результатам было распределено 110 тысяч рублей для оказания помощи 11 нуждающимся ветеранам. На полученные деньги они смогут приобрести новые холодильники, газовые плиты, телевизоры.

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