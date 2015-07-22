Тюменцев просят перечислить в помощь ветеранам однодневный заработок

Кроме того, в июне отдел по социальной работе администрации города и городской совет ветеранов поздравили ветеранов-юбиляров. С 85-летием получили поздравления 45 человек; с 90-летием — 25 ветеранов; с 95-летием — пять юбиляров.
Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и молодежным организациям с просьбой перечислить на благотворительный счет «Победа» свой однодневный заработок, сообщают в пресс-служба администрации Тюмени. Телефоны для справок: 46-67-46, 29-76-47, 46-23-58.
Реквизиты благотворительного счета «Победа»:
Получатель — Тюменский городской совет ветеранов войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Банк получателя: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. ТЮМЕНЬ
БИК 047102651
Корр. счет 30101810800000000651
Р/с № 40703810267100036222
Назначение платежа — добровольные пожертвования на выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
Фото: old.oskemen.kz