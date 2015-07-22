Тюменских водителей остановят колбасным жезлом

Кроме того, возле аттракциона горожан будут развлекать пластичные мимы и артисты, которые подчинили стихию мыльных пузырей. Заряжать позитивом будет ведущий, в программе — веселые конкурсы для всей семьи и, конечно, раздача подарков. Праздник задержится в городе на целых два дня, так что всех, кто не успеет прийти в субботу — организаторы приглашают активно отдохнуть и в воскресенье.