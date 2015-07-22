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Тюменских водителей остановят колбасным жезлом

22 июля 2015, 17:12
Необычная акция пройдет в пятницу и субботу на выездах из города: водителей будет останавливать «Дорожно-Продуктовая Служба» и проверять на наличие майонеза в машине.
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Тюмень

Участников движения будут останавливать при помощи съедобного жезла-палки колбасы. Затем участникам движения будет предложено предъявить майонез. После проверки водителям подарят наборы майонеза.

«Призываем всех участников движения быть внимательными на дорогах и не пропускать пункты контроля, ведь у каждого в машине, направляющейся на пикник, должен быть с собой майонез», — говорят организаторы.

Еще одно необычное развлечение будет организовано на площади 400-летия Тюмени: здесь установят пятиметровый батут для всей семьи в виде синей банки майонеза «Провансаль ЕЖК». Каждый желающий от мала до велика сможет оценить его упругость и вернуться в детство вместе с любимым вкусом.

Кроме того, возле аттракциона горожан будут развлекать пластичные мимы и артисты, которые подчинили стихию мыльных пузырей. Заряжать позитивом будет ведущий, в программе — веселые конкурсы для всей семьи и, конечно, раздача подарков. Праздник задержится в городе на целых два дня, так что всех, кто не успеет прийти в субботу — организаторы приглашают активно отдохнуть и в воскресенье.

#Новости#Тюмень#День города#Ирина#Культура
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