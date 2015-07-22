Тюменских водителей остановят колбасным жезлом

Участников движения будут останавливать при помощи съедобного жезла-палки колбасы. Затем участникам движения будет предложено предъявить майонез. После проверки водителям подарят наборы майонеза.
«Призываем всех участников движения быть внимательными на дорогах и не пропускать пункты контроля, ведь у каждого в машине, направляющейся на пикник, должен быть с собой майонез», — говорят организаторы.
Еще одно необычное развлечение будет организовано на площади 400-летия Тюмени: здесь установят пятиметровый батут для всей семьи в виде синей банки майонеза «Провансаль ЕЖК». Каждый желающий от мала до велика сможет оценить его упругость и вернуться в детство вместе с любимым вкусом.
Кроме того, возле аттракциона горожан будут развлекать пластичные мимы и артисты, которые подчинили стихию мыльных пузырей. Заряжать позитивом будет ведущий, в программе — веселые конкурсы для всей семьи и, конечно, раздача подарков. Праздник задержится в городе на целых два дня, так что всех, кто не успеет прийти в субботу — организаторы приглашают активно отдохнуть и в воскресенье.