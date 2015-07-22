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Тюменских пациентов научат быстро восстанавливаться после операции

22 июля 2015, 15:52
Школа для пациентов «Эндопротезирование суставов» пройдет в Областной клинической больнице № 1 10 августа.
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Тюмень

Программа школы для пациентов «Эндопротезирование суставов» создана с учетом огромного опыта работы с больными, поступающими для проведения оперативного лечения по замене сустава в ОКБ № 1.

Инструктор по лечебной физкультуре подробно расскажет, какие упражнения нужно выполнять до операции для укрепления мышц и как быстрее восстановиться после операции.

Психотерапевт научит, как настроиться на операцию, какие психологические приемы понадобятся для борьбы со страхом и болью. О том, как будет проходить операция, какие протезы используются, как проводится обезболивание, расскажет оперирующий травматолог-ортопед.

Слушатели узнают, как правильно подобрать костыли и трость, как правильно организовать свое питание перед операцией, как обустроить квартиру, чтобы после операции было комфортно. А также получат все необходимые информационные материалы, которые помогут подготовиться к оперативному лечению.

Запись для участия в бесплатном групповом занятии уже открыта. Телефоны для регистрации: 8(3452) 28-75-37, 28-77-75. Мероприятие пройдет в Областной клинической больнице № 1, корпус № 4 (2-х этажный), зал ЛФК, 10 августа с 17:00 до 18:30.

#Новости#Консультации#Операции#Тюмень#ОКБ №1#Медицина#Саша#Общество
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