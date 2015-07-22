Строительство дорог в Ямальском-2 будет поэтапным

«С одной стороны, движение на дорогах в ночное время действительно свободное, и, наверное, вдоль обочин можно было бы парковать автомобили. Но меня во всем этом смущает только одно: зимой, когда будет выпадать снег, машины, стоящие на дорогах, станут настоящей головной болью для коммунальщиков. Мы не будем своевременно убирать снег, и у автолюбителей к дорожным службам появятся взаимные претензии. В летний период это, может, будет ощущаться не так остро, но зимой однозначно возникнут проблемы. Поэтому эту тему нужно обсуждать. Я думаю, что в рамках комиссии по безопасности дорожного движения мы рассмотрим этот вопрос», — отметил он.