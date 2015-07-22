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Строительство дорог в Ямальском-2 будет поэтапным

22 июля 2015, 13:19
Строительство дорог в микрорайоне Ямальский-2 будет заложено в бюджет города на 2016–2018 годы. Об этом сообщил глава администрации Тюмени Александр Моор в прямом эфире ГТРК «Регион-Тюмень».

Вопрос мэру поступил от жительницы Ямальского-2 Ольги, которая поинтересовалась, когда в их микрорайоне будет сделан хороший подъезд к домам. «У нас изготовлен проект на всю территорию за объездной дорогой к деревне Комарово. Сейчас, при планировании трехлетнего бюджета на 2016–2018 годы, мы будем предусматривать поэтапное строительство дорог в Ямальском-2», — пояснил Александр Викторович.

Он также прокомментировал ситуацию со сбором подписей за установку временных табличек у дорожных знаков «Остановка запрещена» в спальных районах города. Глава администрации подчеркнул, что любая инициатива должна рассматриваться, но данный вопрос не совсем простой.

«С одной стороны, движение на дорогах в ночное время действительно свободное, и, наверное, вдоль обочин можно было бы парковать автомобили. Но меня во всем этом смущает только одно: зимой, когда будет выпадать снег, машины, стоящие на дорогах, станут настоящей головной болью для коммунальщиков. Мы не будем своевременно убирать снег, и у автолюбителей к дорожным службам появятся взаимные претензии. В летний период это, может, будет ощущаться не так остро, но зимой однозначно возникнут проблемы. Поэтому эту тему нужно обсуждать. Я думаю, что в рамках комиссии по безопасности дорожного движения мы рассмотрим этот вопрос», — отметил он.

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