Строительство дорог в Ямальском-2 будет поэтапным

Вопрос мэру поступил от жительницы Ямальского-2 Ольги, которая поинтересовалась, когда в их микрорайоне будет сделан хороший подъезд к домам. «У нас изготовлен проект на всю территорию за объездной дорогой к деревне Комарово. Сейчас, при планировании трехлетнего бюджета на 2016–2018 годы, мы будем предусматривать поэтапное строительство дорог в Ямальском-2», — пояснил Александр Викторович.
Он также прокомментировал ситуацию со сбором подписей за установку временных табличек у дорожных знаков «Остановка запрещена» в спальных районах города. Глава администрации подчеркнул, что любая инициатива должна рассматриваться, но данный вопрос не совсем простой.
«С одной стороны, движение на дорогах в ночное время действительно свободное, и, наверное, вдоль обочин можно было бы парковать автомобили. Но меня во всем этом смущает только одно: зимой, когда будет выпадать снег, машины, стоящие на дорогах, станут настоящей головной болью для коммунальщиков. Мы не будем своевременно убирать снег, и у автолюбителей к дорожным службам появятся взаимные претензии. В летний период это, может, будет ощущаться не так остро, но зимой однозначно возникнут проблемы. Поэтому эту тему нужно обсуждать. Я думаю, что в рамках комиссии по безопасности дорожного движения мы рассмотрим этот вопрос», — отметил он.