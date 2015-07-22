nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Школьникам предложат сдавать ЕГЭ в год окончания изучения предмета

22 июля 2015, 16:29
Министр образования и науки России Дмитрий Ливанов рассказал о возможных новвоведениях в процедуре сдачи единого госэкзамена. Так, в настоящее время Минобрнауки рассматривает возможность сдачи базового ЕГЭ по математике и другим предметам в год окончания их изучения.
Сюжет
Тюмень

«Окончательные решения будут приниматься только после обсуждения с родительским и экспертным сообществом, в следующем году мы планируем провести апробацию сдачи базового экзамена по математике после 10 класса, -пояснил глава Минобрнауки России. — Только после рассмотрения результатов апробации мы будем принимать какие-либо решения».

Он также отметил необходимость создания новых школьных мест. Причем, по словам главы ведомства, этот процесс включает в себя не только строительство новых зданий, но и расширение возможностей работы уже существующих школ. «Необходимо поддержать школы в регионах, — отметил Дмитрий Ливанов, — это очень актуально в связи с демографической ситуацией в нашей стране: в школу приходит все больше детей».

Дмитрий Ливанов также прояснил ситуацию с возможной отменой льгот при поступлении в вузы выпускникам образовательных организаций среднего профессионального образования. В настоящее время выпускники СПО могут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ, при этом им зачитываются некоторые предметы, которые они изучали в организациях среднего профессионального образования. Многие используют колледжи как возможность поступить в вуз без ЕГЭ.

«Через два — два с половиной года россияне будут точно знать, что в нашей стране нет вузов, которые просто выдают дипломы, не занимаясь образовательной деятельностью. Никаких решений еще не принято, мы анализируем ситуацию, чтобы понять есть ли смысл что-то менять», — пояснил министр.

Фото: simplenewz.com

#Новости#ЕГЭ#Школьники#Тюмень#Школы#Катя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25