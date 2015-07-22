Школьникам предложат сдавать ЕГЭ в год окончания изучения предмета

Он также отметил необходимость создания новых школьных мест. Причем, по словам главы ведомства, этот процесс включает в себя не только строительство новых зданий, но и расширение возможностей работы уже существующих школ. «Необходимо поддержать школы в регионах, — отметил Дмитрий Ливанов, — это очень актуально в связи с демографической ситуацией в нашей стране: в школу приходит все больше детей».