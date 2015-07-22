Школьникам предложат сдавать ЕГЭ в год окончания изучения предмета

«Окончательные решения будут приниматься только после обсуждения с родительским и экспертным сообществом, в следующем году мы планируем провести апробацию сдачи базового экзамена по математике после 10 класса, -пояснил глава Минобрнауки России. — Только после рассмотрения результатов апробации мы будем принимать какие-либо решения».
Он также отметил необходимость создания новых школьных мест. Причем, по словам главы ведомства, этот процесс включает в себя не только строительство новых зданий, но и расширение возможностей работы уже существующих школ. «Необходимо поддержать школы в регионах, — отметил Дмитрий Ливанов, — это очень актуально в связи с демографической ситуацией в нашей стране: в школу приходит все больше детей».
Дмитрий Ливанов также прояснил ситуацию с возможной отменой льгот при поступлении в вузы выпускникам образовательных организаций среднего профессионального образования. В настоящее время выпускники СПО могут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ, при этом им зачитываются некоторые предметы, которые они изучали в организациях среднего профессионального образования. Многие используют колледжи как возможность поступить в вуз без ЕГЭ.
«Через два — два с половиной года россияне будут точно знать, что в нашей стране нет вузов, которые просто выдают дипломы, не занимаясь образовательной деятельностью. Никаких решений еще не принято, мы анализируем ситуацию, чтобы понять есть ли смысл что-то менять», — пояснил министр.
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