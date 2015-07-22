Россельхозбанк выплатит экс-сотруднице 160 тысяч за падение на крыльце

26 апреля 2012 года по окончании рабочего дня (около 18:27) 46-летняя работница банка при выходе из учреждения на мраморной ступеньке крыльца зацепилась каблуком за торчащий дюбель и, потеряв равновесие, упала. Она самостоятельно добралась до травматологического отделения, была госпитализирована и 11 мая прооперирована — выполнена открытая репозиция, остеосинтез правой плечевой кости пластиной и винтами. Пострадавшей был диагностирован сложный перелом — закрытый косой оскольчатый перелом правой плечевой кости со смещением отростков. До 17 мая 2012 года женщина находилась на стационарном лечении, а с 18 мая по 13 сентября 2012 года лечилась амбулаторно. В сентябре того же года потерпевшая уволилась из банка.