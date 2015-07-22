Россельхозбанк выплатит экс-сотруднице 160 тысяч за падение на крыльце

26 апреля 2012 года по окончании рабочего дня (около 18:27) 46-летняя работница банка при выходе из учреждения на мраморной ступеньке крыльца зацепилась каблуком за торчащий дюбель и, потеряв равновесие, упала. Она самостоятельно добралась до травматологического отделения, была госпитализирована и 11 мая прооперирована — выполнена открытая репозиция, остеосинтез правой плечевой кости пластиной и винтами. Пострадавшей был диагностирован сложный перелом — закрытый косой оскольчатый перелом правой плечевой кости со смещением отростков. До 17 мая 2012 года женщина находилась на стационарном лечении, а с 18 мая по 13 сентября 2012 года лечилась амбулаторно. В сентябре того же года потерпевшая уволилась из банка.
Как следует из акта о несчастном случае на производстве, происшествие стало возможным в результате ненадлежащего обеспечения работодателем безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, территории.
Проведенная в 2014 году судебно-медицинская экспертиза показала, что женщине был причинен тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает прокуратура Калининского округа Тюмени.
25 февраля 2015 года пострадавшая обратилась в Калининский районный суд Тюмени с иском к ОАО «Россельхозбанк» в лице Тюменского регионального филиала о возмещении морального вреда.
В дело вступил представитель прокуратуры Калининского округа г. Тюмени. Согласно ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор участвует в делах о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью человека, и дает по ним заключение. Представитель прокуратуры поддержал истицу и дал заключение об удовлетворении ее требований.
Представитель банка иск не признал и просил суд отказать в удовлетворении требований бывшей коллеги.
Суд, рассмотрев гражданское дело, взыскал с банка в пользу пострадавшей в возмещение морального вреда 150000 рублей, за услуги представителя 10000 рублей и за оформление нотариальной доверенности 1200 рублей, а всего 161200 рублей.