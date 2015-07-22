Пьяного, повторно севшего за руль, посадили на 8 месяцев

Вечером 3 июля 2015 года Пуртов в состоянии опьянения сел за руль автомобиля ВАЗ-21140 своей сожительницы и из села Памятное поехал к ней на работу в Ялуторовск. Около 22 часов сотрудники ГИБДД остановили автомобиль на одной из улиц города. От водителя исходил резкий запах алкоголя, и он не имел водительских прав. Алкотестер показал, что концентрация этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха у Пуртова составляет 1,14 мг/л.