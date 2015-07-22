Пьяного, повторно севшего за руль, посадили на 8 месяцев

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Как следует из материалов уголовного дела, в августе 2014 года мировой судья Слободского района Кировской области приговорил Пуртова к 10 суткам административного ареста за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами).
1 июля 2015 года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс РФ, которые предусматривают уголовную ответственность для водителей, которые, будучи подвергнутыми административному наказанию за пьяную езду, вновь сели за руль в нетрезвом состоянии. Мужчина должных выводов не сделал. Проживая в Тюменской области, он вновь нетрезвым сел за руль.
Вечером 3 июля 2015 года Пуртов в состоянии опьянения сел за руль автомобиля ВАЗ-21140 своей сожительницы и из села Памятное поехал к ней на работу в Ялуторовск. Около 22 часов сотрудники ГИБДД остановили автомобиль на одной из улиц города. От водителя исходил резкий запах алкоголя, и он не имел водительских прав. Алкотестер показал, что концентрация этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха у Пуртова составляет 1,14 мг/л.
Суд с учетом рецидива назначил Пуртову 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил его на 1 год права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Осужденный был взят под стражу в зале суда.
Добавим, что это первый приговор в Тюменской области, вынесенный по ст. 264.1 УК РФ, введенной в силу с 1 июля 2015 года.