Продуктовые карты дадут тем, чей доход меньше прожиточного минимума

Напомним, предложение ввести продуктовые карты в России содержалось в докладе министра промышленности и торговли Дениса Мантурова к заседанию правительства в октябре 2014 года. Чиновник ссылался на опыт США, где подобная программа уже работает. Согласно ей, граждане, числящиеся в социальных службах как малоимущие, получают право на получение специальной банковской карты. На нее государство регулярно перечисляет субсидии, которые можно тратить только на продукты питания.