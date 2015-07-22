Продуктовые карты дадут тем, чей доход меньше прожиточного минимума

В качестве основной формы адресной продовольственной помощи предлагается перечисление на карту денежных средств из бюджета, на которые малоимущий сможет приобретать продукты. Использоваться для начислений могут социальные карты, уже действующие в регионе, или специальные банковские карты, «вводимые для реализации программы адресной помощи с участием одного из банков Российской Федерации». Об этом сообщает газета «Известия».
«В случае нестабильной ситуации на рынке, гиперинфляции или дефицита определенных необходимых продуктов в стране должен быть предусмотрен механизм получения продовольственной помощи в натуральном виде, когда гражданин по карточке сможет получать непосредственно набор продуктов», — отметил гендиректор компании «Оптконсалт», которая будет заниматься подготовкой аналитических материалов и обоснований по формированию адресной продовольственной помощи нуждающимся, Дмитрий Мельников.
Он сообщил, что эксперты намерены предложить новую методику определения нуждающихся.
«Сейчас социальная поддержка оказывается определенным категориям граждан: пенсионерам, ветеранам, многодетным и так далее. Если посмотреть на каждую категорию, в них есть граждане с разным уровнем среднедушевого денежного дохода. Было бы справедливо оказывать помощь с позиций прожиточного минимума», — говорит Мельников.
По его словам, в разрабатываемой системе предлагается выдавать продуктовые карточки тем семьям, в которых среднедушевой доход на члена семьи меньше прожиточного минимума.
«С точки зрения ориентиров перечисляемая на социальную или специальную банковскую карту сумма должна повышать доход до уровня прожиточного минимума. Мы будем к этому стремиться, но исходить стоит из реальных возможностей бюджета», — объясняет Мельников.
Он сообщил, что также считает необходимым финансировать продуктовую помощь как из регионального, так и из федерального бюджета, придав программе федеральный статус.
Напомним, предложение ввести продуктовые карты в России содержалось в докладе министра промышленности и торговли Дениса Мантурова к заседанию правительства в октябре 2014 года. Чиновник ссылался на опыт США, где подобная программа уже работает. Согласно ей, граждане, числящиеся в социальных службах как малоимущие, получают право на получение специальной банковской карты. На нее государство регулярно перечисляет субсидии, которые можно тратить только на продукты питания.
Сейчас в некоторых регионах уже есть карты продуктовой помощи. Выдают их, как правило, определенным категориям населения вне зависимости от дохода. Такая ситуация, например, в Кировской области.
«Это пилотный проект, карты выданы многодетным семьям в ряде районов области. В дальнейшем программу планируется распространить на весь регион», — сообщили в министерстве социального развития Кировской области.