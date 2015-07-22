Попасть на шоу «Голос» попробуют два тюменца

Это не первый раз, когда тюменцы пытаются пройти отбор на «Голос» и другие музыкальные телепрограммы федеральных каналов. В 2013 году в команде Пелагеи пел Нодар Ревия и в начале года воспитанница студии эстрадного вокала «Дебют» Дворца «Пионер» Аделина Кюрджиева выступила на проекте «Голос. Дети». Завкафедрой Тюменского государственного института искусств и культуры Ирина Бархатова принимала участие отборе на конкурс «Артист» на телеканале «Россия», но, к сожалению, не прошла его.