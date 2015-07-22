Попасть на шоу «Голос» попробуют два тюменца

Александр Гринченко работает свадебным ведущим, играет в КВН, а Дмитрий Алистратов — стоматолог, иногда занимается проведением мероприятий.
Дмитрий рассказал NashGorod.ru, что решил принять участие в отборе, потому что ему хочется попробовать свои силы в конкурсе. Какую песню он будет исполнять на кастинге, молодой человек еще не выбрал: «Это самое сложное, наверное, сейчас — правильный выбор».
Дмитрий Алистратов неоднократно становился победителем музыкальных конкурсов: на его счету лауреатство на вокальном конкурсе «Нота», диплом фестиваля «Димитриевская суббота», призовые места в конкурсах «Песня не знает границ», «Молодые голоса».
По словам Александра Гринченко, он ездит на такие проекты с детства, и попасть на «Голос» было его мечтой. Какую он будет исполнять песню, Александр пока не знает. В копилке достижений молодого человека — победы на различных международных конкурсах.
Это не первый раз, когда тюменцы пытаются пройти отбор на «Голос» и другие музыкальные телепрограммы федеральных каналов. В 2013 году в команде Пелагеи пел Нодар Ревия и в начале года воспитанница студии эстрадного вокала «Дебют» Дворца «Пионер» Аделина Кюрджиева выступила на проекте «Голос. Дети». Завкафедрой Тюменского государственного института искусств и культуры Ирина Бархатова принимала участие отборе на конкурс «Артист» на телеканале «Россия», но, к сожалению, не прошла его.