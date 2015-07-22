Подкинутого в беби-бокс малыша пока не усыновили

По словам представителя благотворительного фонда «Колыбель надежды» в Тюменской области Гульнары Прадедовой, мальчик азиатской национальности, ему около одного месяца, он здоров, ухожен, следов физического насилия на нем не обнаружено. «Мы никого не осуждаем и ни в чем не виним. Никто не знает, в какой ситуации находится мама малыша, — подчеркнула Гульнара Прадедова. — Когда мы устанавливали бэби-бокс, многие не одобряли затраты, которые он требует — около 300 тысяч рублей. Сейчас это первый случай, когда ребенка оставили в бэби-боксе, и то, что малыш жив, здоров, уже окупает все затраты».