Подкинутого в беби-бокс малыша пока не усыновили

По словам представителя благотворительного фонда «Колыбель надежды» в Тюменской области Гульнары Прадедовой, мальчик азиатской национальности, ему около одного месяца, он здоров, ухожен, следов физического насилия на нем не обнаружено. «Мы никого не осуждаем и ни в чем не виним. Никто не знает, в какой ситуации находится мама малыша, — подчеркнула Гульнара Прадедова. — Когда мы устанавливали бэби-бокс, многие не одобряли затраты, которые он требует — около 300 тысяч рублей. Сейчас это первый случай, когда ребенка оставили в бэби-боксе, и то, что малыш жив, здоров, уже окупает все затраты».
Первое время малыш провел в отделении патологии новорожденных при детском стационаре ОКБ № 2, где ему провели все необходимые анализы, затем его отправили в Дом ребенка.
Как рассказала руководитель отдела по опеке, попечительству и охране прав детства Тюмени Наталья Коваль, тюменцы часто звонят в Дом ребенка и интересуются мальчиком, оставленном в беби-боксе. Не исключено, что его усыновят в ближайшее время.
«Люди звонят по телефону, спрашивают о состоянии малыша, но лично пока никто не обращался», — сказала она. Стоит отметить, что в Доме ребенка детки находятся до 3-х лет, затем им находят новые семьи или же малыши отправляются в детский дом.
У биологических родителей «подкидыша» пока есть время вернуть малыша. Для этого им стоит обратиться в отдел опеки, после проведения анализов ДНК мама сможет забрать своего младенца.
Более того, если родители находятся в трудной ситуации и им нужна помощь, то поддержку им окажут в благотворительном фонде «Колыбель надежды». (Телефон: 8 (342) 236-08-16 г. Пермь, эл. Почта: [email protected]). В Екатеринбурге уже было два случая, когда мамы забирали детей обратно.
Тем не менее, искать маму никто не собирается. Женщина знала, что ребенку окажут своевременную медицинскую помощь, следовательно, состава статьи 125 УК «оставление в опасности» нет.