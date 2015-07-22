Осужден парень, который вез наркотики из Владивостока на Ямал

«По указанию сообщника он 22 марта прилетел во Владивосток, где из тайников забрал около 6 кг синтетических наркотиков для сбыта их в Ноябрьске и Новом Уренгое и Орске Оренбургской области. После этого он на такси прибыл в Уссурийск, откуда 24 марта на поезде выехал в Тюмень, где намеревался пересесть на поезд, следовавший в Ноябрьск. О перевозке крупной партии наркотиков стало известно сотрудникам УФСКН России по Тюменской области. В ночь на 29 марта после прибытия поезда на железнодорожный вокзал г. Тюмени наркополицеские задержали Демарева и изъяли из его сумки опасное вещество», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.