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Осужден парень, который вез наркотики из Владивостока на Ямал

22 июля 2015, 11:48
В Тюмени осужден 22-летний житель Новокузнецка Владислав Демарев, который вез наркотики из Владивостока, чтобы продать их на Ямале. Молодой человек признан виновным по ч.1 ст.30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием сети Интернет).
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Тюмень

Как следует из материалов дела, в начале марта 2015 года Демареву через одну из социальных сетей прислали письмо с предложением о высокооплачиваемой работе. Молодой человек связался с работодателем и выяснил, что работа заключается в доставке крупных партий наркотических средств в разные регионы России. Демарев нигде не работал и согласился.

«По указанию сообщника он 22 марта прилетел во Владивосток, где из тайников забрал около 6 кг синтетических наркотиков для сбыта их в Ноябрьске и Новом Уренгое и Орске Оренбургской области. После этого он на такси прибыл в Уссурийск, откуда 24 марта на поезде выехал в Тюмень, где намеревался пересесть на поезд, следовавший в Ноябрьск. О перевозке крупной партии наркотиков стало известно сотрудникам УФСКН России по Тюменской области. В ночь на 29 марта после прибытия поезда на железнодорожный вокзал г. Тюмени наркополицеские задержали Демарева и изъяли из его сумки опасное вещество», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

30 марта молодой человек был заключен под стражу.

Суд назначил Демареву 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Отметим, что личность сообщника парня устанавливается.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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