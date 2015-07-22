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На Туре выступят байдарочники и вейкбордисты

22 июля 2015, 17:59
Настоящим украшением Дня города станет фестиваль водных видов спорта. Он пройдет на Туре от моста Влюбленных до моста по улице Челюскинцев.
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Тюмень

Заплывы по реке Тура стартуют от моста Влюбленных в 17 часов. Начало фестиваля будет театрализованным, рассказали представители городской администрации.

В программе — парад судов, показательные выступления, соревнования по параллельному слалому и эстафета. Зрители смогут увидеть заплывы на таких спортивных судах, как каяк, байдарка, каноэ, спортивный катамаран и других.

«Тюменцев ждет выступление на байдарках, катамаранах и вейкбордеров. Все любители экстремальных видов спорта могут прийти и посмотреть», — рассказала заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике Светлана Субботина.

К участию в фестивале приглашаются команды туристских и спортивных общественных организаций и просто поклонники водно-моторных видов спорта.

Одновременно с этим на набережной с 17 до 19 часов будет работать танцевальная площадка, где можно будет поучиться бачате, сальсе, латине и другим направлениям танцев.

#Новости#Спорт#Тюмень#День города#Ирина
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