На Туре выступят байдарочники и вейкбордисты

Заплывы по реке Тура стартуют от моста Влюбленных в 17 часов. Начало фестиваля будет театрализованным, рассказали представители городской администрации.
В программе — парад судов, показательные выступления, соревнования по параллельному слалому и эстафета. Зрители смогут увидеть заплывы на таких спортивных судах, как каяк, байдарка, каноэ, спортивный катамаран и других.
«Тюменцев ждет выступление на байдарках, катамаранах и вейкбордеров. Все любители экстремальных видов спорта могут прийти и посмотреть», — рассказала заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике Светлана Субботина.
К участию в фестивале приглашаются команды туристских и спортивных общественных организаций и просто поклонники водно-моторных видов спорта.
Одновременно с этим на набережной с 17 до 19 часов будет работать танцевальная площадка, где можно будет поучиться бачате, сальсе, латине и другим направлениям танцев.