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На Лесобазе горел жилой дом

22 июля 2015, 14:44
В частном секторе на Лесобазе произошел пожар. Горел жилой дом. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Сюжет
Тюмень

Видео, на котором видно дым от горящего дома, появилось в социальных сетях. «Мы одни из первых увидели пожар, сразу позвонили в пожарную службу. Как оказалась, мы были не первые. Это было очень страшно, языки пламя поднимались на уровне шестого этажа, а потом резкие вспышки», — написала тюменка, выложившая видеозапись.

В гарнизоне пожарной охраны г. Тюмени корреспонденту Nashgorod.ru рассказали, что пожар в жилом доме уже ликвидирован. В его тушении участвовали 25 человек личного состава гарнизона и 7 единиц пожарной техники. Обошлось без жертв и пострадавших. Причину пожара и причиненный им ущерб предстоит выяснить дознавателям.

#Новости#Пожары#Тюмень#Таня#Происшествия
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