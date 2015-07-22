На Лесобазе горел жилой дом

Видео, на котором видно дым от горящего дома, появилось в социальных сетях. «Мы одни из первых увидели пожар, сразу позвонили в пожарную службу. Как оказалась, мы были не первые. Это было очень страшно, языки пламя поднимались на уровне шестого этажа, а потом резкие вспышки», — написала тюменка, выложившая видеозапись.