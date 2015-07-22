Ипотека дешевле, чем в банке. Для клиентов «Этажей» снизили ставки

** Финансовую услугу по кредитованию оказывает «ВТБ 24 (ПАО): «Программа кредитования Банка «Ипотека с государственной поддержкой» процентной ставкой за пользование кредитом 11,75 % годовых с учетом скидки, предоставляемой клиентам Компании Этажи. Скидка действует с 22 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. В рамках данной программы в ВТБ 24 можно получить кредит на приобретение строящегося или готового жилья на срок до 30 лет при первоначальном взносе не менее 20% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Процентная ставка Банка фиксированная. Минимальная сумма кредита — 600 000 рублей; максимальная — 3 000 000 рублей. Комиссия за выдачу кредита в ВТБ 24- отсутствует. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого Объекта недвижимости. Досрочное погашение (полное/частичное) в ВТБ 24 без ограничений по сумме, без штрафов и моратория. Дополнительные расходы по кредиту: страхование объекта недвижимости, страхование жизни и трудоспособности заемщика, страхование риска утраты права собственности на недвижимость. Срок действия программы до 31.12.2015 г. по дате заключения кредитного договора. Ген.лицензия банка ЦБ РФ 1623 от 29.10.2014