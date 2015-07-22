Ипотека дешевле, чем в банке. Для клиентов «Этажей» снизили ставки

Рынок «разморожен» благодаря ипотеке
С появлением программы «Ипотека с господдержкой» в конце марта 2015 года первичный рынок оживился. Кредиты от 11,5% годовых помогли и покупателю и продавцу — строительной отрасли. При этом переломный момент на вторичном рынке наступил только в июне, когда за снижающейся ключевой ставкой Центробанка уменьшились и ставки по ипотеке. Сейчас они зафиксировались на отметке 13–14 % годовых. Спрос на «вторичку» снова появился.
Банки вернулись и к теме преференций по ипотеке для клиентов своих партнеров — застройщиков и риэлторских компаний. Серьезный шаг сделал один из лидеров рынка — ВТБ24, предоставивший эксклюзивные условия по кредитованию клиентам федеральной риэлторской компании «Этажи», присутствующей сегодня в 40 российских городах.
Хорошему партнеру — хороший дисконт
«ВТБ24 всегда признавал уникальность Федеральной риэлторской компании „Этажи“ и политику руководства компании, в связи с чем для клиентов „Этажей“ и ранее действовали эксклюзивные условия, выраженные не только в оперативности работы с клиентами, но и в конечном стоимостном предложении», — комментирует Дарья Медведева, управляющий директор Операционного офиса «Тюменский» Филиала № 6602 ВТБ24 (ПАО).
С 22 июля по 31 декабря 2015 года практически на всей территории присутствия* компании «Этажи» ВТБ24 предоставляет ее клиентам льготные условия по всем ипотечным программам. Кредит на строящееся жилье предоставляется с дисконтом 0,25%, процентная ставка составляет от 11,75% годовых**. Кредиты на жилье на вторичном рынке предоставляются с дисконтом 0,5%, процентная ставка составляет от 13,5 % годовых***.
Сопровождением сделок по покупке жилья с помощью льготных ипотечных кредитов ВТБ24 занимаются специалисты по ипотеке компании «Этажи». С клиентом работают на всех этапах — консультации, подбор программы, оформление пакета документов и подписание кредитного договора. Сумма экономии для клиента при оформлении ипотеки ВТБ24 за весь период кредитования может составлять не одну сотню тысяч рублей. Например, при стоимости квартиры 3 млн. рублей при сроке кредитования 20 лет экономия составит более 200 тысяч рублей. Услуга ипотечного брокериджа оказывается бесплатно.
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*Льготные условия кредитования распространяются на следующие регионы: Тюмень, Тюменская область, Новосибирск, Новосибирская область, Екатеринбург, Свердловская область, Омск, Омская область, Кемерово, Кемеровская область, Казань, Республика Татарстан, Пермь, Пермский край, Краснодар, Краснодарский край, Южно-Сахалинск, Сахалинская область.
** Финансовую услугу по кредитованию оказывает «ВТБ 24 (ПАО): «Программа кредитования Банка «Ипотека с государственной поддержкой» процентной ставкой за пользование кредитом 11,75 % годовых с учетом скидки, предоставляемой клиентам Компании Этажи. Скидка действует с 22 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. В рамках данной программы в ВТБ 24 можно получить кредит на приобретение строящегося или готового жилья на срок до 30 лет при первоначальном взносе не менее 20% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Процентная ставка Банка фиксированная. Минимальная сумма кредита — 600 000 рублей; максимальная — 3 000 000 рублей. Комиссия за выдачу кредита в ВТБ 24- отсутствует. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого Объекта недвижимости. Досрочное погашение (полное/частичное) в ВТБ 24 без ограничений по сумме, без штрафов и моратория. Дополнительные расходы по кредиту: страхование объекта недвижимости, страхование жизни и трудоспособности заемщика, страхование риска утраты права собственности на недвижимость. Срок действия программы до 31.12.2015 г. по дате заключения кредитного договора. Ген.лицензия банка ЦБ РФ 1623 от 29.10.2014
*** Финансовую услугу по кредитованию оказывает «ВТБ 24 (ПАО): «Программа кредитования Банка «Ипотека. Готовое жилье» с процентной ставкой за пользование кредитом 13,5% годовых с учетом скидки, предоставляемой клиентам Компании Этажи. Скидка действует с 22 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. В рамках данной программы в ВТБ 24 можно получить кредит на приобретение готового жилья на срок до 50 лет при первоначальном взносе не менее 20% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Процентная ставка Банка фиксированная. Минимальная сумма кредита — 600 000 рублей; максимальная — 75 000 000 рублей. Комиссия за выдачу кредита в ВТБ 24 — отсутствует. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого Объекта недвижимости. Досрочное погашение (полное/частичное) в ВТБ 24 без ограничений по сумме, без штрафов и моратория. Дополнительные расходы по кредиту: обязательное страхование объекта недвижимости. Страхование жизни и трудоспособности заемщика и страхование риска утраты права собственности на недвижимость — по желанию (при отсутствии данных видов страхования ставка увеличивается на 1 %). Ген.лицензия банка ЦБ РФ 1623 от 29.10.2014