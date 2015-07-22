Детей в физико-математической школе Тюмени будут учить педагоги из Томска и Новосибирска

По составленному рейтингу разрыв между суммами баллов каждого из ребят оказался минимальным, что свидетельствует о качественной работе с одаренными детьми в разных уголках региона. В дальнейшем в гимназии планируется обучать порядка 550 человек.
По конкурсу набран и педагогический коллектив. Губернатор познакомился с педагогами, которые будут заниматься со школьниками. Из 32 претендентов комиссия выбрала 16 учителей, двое из них переедут в Тюмень из Новосибирска и Томска. Также преподавателем областной физико-математической школы станет учитель математики Тобольской гимназии им. Н.Д. Лицмана Анатолий Кугаевский. Он вырастил целую плеяду олимпиадников по математике.
По мнению главы региона, создание такой школы — это одна из важных ступеней большого проекта по повышению качества инженерно-технического образования.
В преддверии 1 сентября работы идут в общежитии для иногородних детей, необходимое переустройство проводится и в учебном корпусе (раньше здесь размещался Тюменский институт экономики и права). К новому учебному году будут отремонтированы 9 кабинетов и созданы две специализированные лаборатории. Дизайнеры творчески подошли к обустройству рекреаций.
В регионе в настоящее время реализуется большая программа по формированию качественных инженерных кадров и технических специалистов, проводится всесторонняя поддержка детей, проявивших особые способности в области математики, физики, компьютерных технологий, создана областная физико-математическая и политехническая школы, открываются классы робототехники и программирования, IT-лаборатории, реализуется специальная образовательная программа в сфере IT на базе общеобразовательных учебных заведений городов Тюменской области, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
Фото: www.int-tehno.ru