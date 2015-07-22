Детей в физико-математической школе Тюмени будут учить педагоги из Томска и Новосибирска

По конкурсу набран и педагогический коллектив. Губернатор познакомился с педагогами, которые будут заниматься со школьниками. Из 32 претендентов комиссия выбрала 16 учителей, двое из них переедут в Тюмень из Новосибирска и Томска. Также преподавателем областной физико-математической школы станет учитель математики Тобольской гимназии им. Н.Д. Лицмана Анатолий Кугаевский. Он вырастил целую плеяду олимпиадников по математике.