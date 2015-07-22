nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Детей в физико-математической школе Тюмени будут учить педагоги из Томска и Новосибирска

22 июля 2015, 16:41
Владимир Якушев побывал в областной физико-математической школе, где проконтролировал ход работ по ее подготовке к началу учебного года. В этом году первыми учениками нового образовательного учреждения станут 115 детей из разных муниципалитетов Тюменской области. Все они успешно прошли вступительные испытания и зачислены с 6 по 8 классы.
Сюжет
Тюмень

По составленному рейтингу разрыв между суммами баллов каждого из ребят оказался минимальным, что свидетельствует о качественной работе с одаренными детьми в разных уголках региона. В дальнейшем в гимназии планируется обучать порядка 550 человек.

По конкурсу набран и педагогический коллектив. Губернатор познакомился с педагогами, которые будут заниматься со школьниками. Из 32 претендентов комиссия выбрала 16 учителей, двое из них переедут в Тюмень из Новосибирска и Томска. Также преподавателем областной физико-математической школы станет учитель математики Тобольской гимназии им. Н.Д. Лицмана Анатолий Кугаевский. Он вырастил целую плеяду олимпиадников по математике.

По мнению главы региона, создание такой школы — это одна из важных ступеней большого проекта по повышению качества инженерно-технического образования.

В преддверии 1 сентября работы идут в общежитии для иногородних детей, необходимое переустройство проводится и в учебном корпусе (раньше здесь размещался Тюменский институт экономики и права). К новому учебному году будут отремонтированы 9 кабинетов и созданы две специализированные лаборатории. Дизайнеры творчески подошли к обустройству рекреаций.

В регионе в настоящее время реализуется большая программа по формированию качественных инженерных кадров и технических специалистов, проводится всесторонняя поддержка детей, проявивших особые способности в области математики, физики, компьютерных технологий, создана областная физико-математическая и политехническая школы, открываются классы робототехники и программирования, IT-лаборатории, реализуется специальная образовательная программа в сфере IT на базе общеобразовательных учебных заведений городов Тюменской области, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Фото: www.int-tehno.ru

#Новости#Физика#Школьники#Тюмень#Владимир Якушев#Школы#Катя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25