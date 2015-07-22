50% россиян считают необходимым повышать качество медуслуг

О своих правах как пациентов (в соответствии с ФЗ об ОМС) в той или иной степени знает большинство россиян (69%), в том числе хорошо осведомлены 15%, а 54% имеют только общее представление. Более четверти (29%) признались, что вовсе не осведомлены о реальном перечне прав и услуг, предоставляемых гражданам на основании обязательного медицинского страхования.