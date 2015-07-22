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50% россиян считают необходимым повышать качество медуслуг

22 июля 2015, 16:07
Половина россиян считают необходимым повышение качества медицинских услуг. Такие результаты опроса приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения.
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Тюмень

Согласно опросу 49% населения считают наиболее актуальными проблемами российского здравоохранения недостаточный уровень профессиональной подготовки врачей. Реже всего респондентов жалуются на неэффективную работу страховых компаний, участвующих в системе ОМС (9%).

Работу системы ОМС может оценить подавляющее большинство опрошенных. О наличии личного опыта пользования полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) сообщили 80% участников опроса. Никогда не приходилось обращаться в медучреждения по этому полису 16% респондентов, застрахованным по ОМС.

О своих правах как пациентов (в соответствии с ФЗ об ОМС) в той или иной степени знает большинство россиян (69%), в том числе хорошо осведомлены 15%, а 54% имеют только общее представление. Более четверти (29%) признались, что вовсе не осведомлены о реальном перечне прав и услуг, предоставляемых гражданам на основании обязательного медицинского страхования.

Порядка 40% респондентов сталкивались с врачебными ошибками, каждый пятый из этого числа, обращался за помощью в страховую компанию по факту постановки неверного диагноза или халатности, тогда как 31% в схожей ситуации этого не делал. 59% не сталкивались с подобными случаями.

В целом, действующий принцип распределения ответственности, при котором именно страховая компания, выдавшая полис ОМС, отвечает за защиту прав пациентов, большая часть опрошенных (54%) оценивает как правильный. Только 16% считают, что ответственность должно брать на себя федеральное Министерство здравоохранения и 9% — региональное. На самих пациентов эту обязанность возлагают еще меньше — лишь 6%.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 18–19 июля 2015 года. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

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