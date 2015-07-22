14-летняя тоболячка поехала в Самару без разрешения родителей

«По прибытии состава на станцию Тюмень несовершеннолетняя была снята с поезда и доставлена в кабинет инспекторов по делам несовершеннолетних. Как пояснила школьница, в Самаре она хотела навестить знакомого, с которым познакомилась в одной из социальных сетей. На вопрос о том, где она взяла деньги на билет, девушка ответила, что ей их перечислил тот самый знакомый», — сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.