14-летняя тоболячка поехала в Самару без разрешения родителей

20 июля в Тобольское линейное отделение полиции обратилась 39-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ее несовершеннолетняя дочь ушла из дома и, позвонив, сказала, что едет в другой город. Транспортные полицейские в считанные минуты установили, что 14-летняя девушка несколько дней назад купила билеты до Самары и следует в пассажирском поезде № 147 сообщением «Нижневартовск — Астрахань».
«По прибытии состава на станцию Тюмень несовершеннолетняя была снята с поезда и доставлена в кабинет инспекторов по делам несовершеннолетних. Как пояснила школьница, в Самаре она хотела навестить знакомого, с которым познакомилась в одной из социальных сетей. На вопрос о том, где она взяла деньги на билет, девушка ответила, что ей их перечислил тот самый знакомый», — сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.
В настоящее время девушка находится в центре социальной помощи семье и детям «Мария» в Тюмени. Оттуда ее заберут родители, когда приедут из Тобольска.