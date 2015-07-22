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14-летняя тоболячка поехала в Самару без разрешения родителей

22 июля 2015, 12:49
Юная тоболячка без разрешения родителей поехала в Самару, чтобы навестить приятеля по интернет-переписке. В Тюмени девушку сняли с поезда сотрудники транспортной полиции.
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Тюмень

20 июля в Тобольское линейное отделение полиции обратилась 39-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ее несовершеннолетняя дочь ушла из дома и, позвонив, сказала, что едет в другой город. Транспортные полицейские в считанные минуты установили, что 14-летняя девушка несколько дней назад купила билеты до Самары и следует в пассажирском поезде № 147 сообщением «Нижневартовск — Астрахань».

«По прибытии состава на станцию Тюмень несовершеннолетняя была снята с поезда и доставлена в кабинет инспекторов по делам несовершеннолетних. Как пояснила школьница, в Самаре она хотела навестить знакомого, с которым познакомилась в одной из социальных сетей. На вопрос о том, где она взяла деньги на билет, девушка ответила, что ей их перечислил тот самый знакомый», — сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

В настоящее время девушка находится в центре социальной помощи семье и детям «Мария» в Тюмени. Оттуда ее заберут родители, когда приедут из Тобольска.

#Новости#Тюменское ЛО МВД#Подростки#Тюмень#Таня#Общество
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