Тюменцы смогут подняться в воздух на гелиевых шарах

«Дом.ru», являясь оператором цифрового ТВ, превращает телевизор в центр увлекательного обучения. Нам очень приятно работать с детьми и для детей. Главные требования к контенту для юных зрителей не только развлекать, но и развивать кругозор, воспитывать и обучать при помощи игр, творчества, познавательных телепередач. В этом нам помогают более 18 каналов для детей и подростков от 2 до 16 лет и более 20 познавательных каналов, большинство из которых в высоком разрешении — HD-формате. Мы заботимся о досуге своих юных абонентов и дарим впечатления по обе стороны экрана. Приходите 25 июля на Цветной бульвар всей семьей — будет интересно», — говорит директор филиала «Дом.ru» в Тюмени Владимир Барвинский.