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Тюменцы смогут подняться в воздух на гелиевых шарах

21 июля 2015, 15:46
Жители Тюмени станут участниками головокружительного эксперимента и смогут подняться в воздух на гелиевых шарах. Уникальную возможность взрослым и детям подарят телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал Da Vinci Learning, которые 25 июля организуют праздник на Цветном бульваре.
Сюжет
Тюмень

Сколько нужно гелиевых шаров, чтобы поднять человека в воздух? Сто? Тысяча? Десять тысяч? Ответ на этот вопрос все желающие смогут получить, увидев собственными глазами уникальный эксперимент. Кроме главного эксперимента тюменцев ждет развлекательная программа «Шоу профессора Николя», а также конкурсы и фирменные подарки от «Дом.ru» и Da Vinci. И все это в атмосфере незабываемого шоу, легкости и сотен ярких воздушных шаров, которые ждут всех посетителей Цветного бульвара в день города!

«Дом.ru», являясь оператором цифрового ТВ, превращает телевизор в центр увлекательного обучения. Нам очень приятно работать с детьми и для детей. Главные требования к контенту для юных зрителей не только развлекать, но и развивать кругозор, воспитывать и обучать при помощи игр, творчества, познавательных телепередач. В этом нам помогают более 18 каналов для детей и подростков от 2 до 16 лет и более 20 познавательных каналов, большинство из которых в высоком разрешении — HD-формате. Мы заботимся о досуге своих юных абонентов и дарим впечатления по обе стороны экрана. Приходите 25 июля на Цветной бульвар всей семьей — будет интересно», — говорит директор филиала «Дом.ru» в Тюмени Владимир Барвинский.

Начало программы — в 13:00.

#Новости#Дом.ru#Тюмень#День города#Ирина#Культура
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