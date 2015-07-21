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Тюменцам, убившим девушку накануне Нового года, грозит пожизненный срок

21 июля 2015, 17:55
В Тюмени будут судить 26-летнего Марата Рахматулина и 31-летнего Константина Васильева, который за два дня до Нового года изнасиловали и убили 20-летнюю девушку. Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.
Сюжет
Тюмень

В конце декабря 2014 года Васильев через одну из социальных сетей познакомился с 20-летней тюменкой. 28 декабря 2014 года мужчина списался с девушкой и предложил ей съездить в сауну. Она согласилась и взяла с собой подругу, а Васильев — приятеля Рахматулина. Компания около часа была в одной из саун и пила спиртное, после чего девушки попросили отвезти их домой и сели к Рахматулину в автомобиль Nissan Almera Classic. Васильев поехал на Hyundai Accent. На улице Домостроителей Рахматулин высадил одну из спутниц, другая же заснула на переднем пассажирском сиденье.

«Рахматулин поехал в безлюдное место за Тюменью, Васильев за ним. В лесном массиве они стали связывать спящей девушке веревкой руки. Она проснулась. Рахматулин и Васильев, действуя в сговоре, изнасиловали свою знакомую. После надругательства потерпевшая заявила, что обратится в полицию. С целью сокрытия преступления Васильев стал душить веревкой потерпевшую, а когда не смог лишить ее жизни, Рахматулин добил ее ножом. Тело девушки злодеи сокрыли в снегу. Васильев забрал у погибшей три сотовых телефона и 250 рублей, после чего злоумышленники уехали с места происшествия», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

20-летнюю тюменку искали мать и подруга. Когда поиски успехом не увенчались, женщина 3 января 2015 года обратилась в полицию. В тот же день тело девушки было найдено в лесу. У погибшей остался двухлетний сын. 5 января Васильев и Рахматулин были задержаны, а 6 января по решению суда заключены под стражу.

В ходе следствия была установлена причастность Рахматулина к разбойному нападению на цветочный магазин в ноябре 2013 года. Он забрал 9,9 тысяч рублей и пять коралловых роз. Продавщица уверенно опознала разбойника.

Молодые люди обвиняются по пп. «ж, к» ч. 2 ст. 105 РФ (убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с изнасилованием) и п. «а» ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Кроме того, Рахматулин обвиняется по ч.1 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера) и ч.1 ст. 162 (разбой), а Васильев — по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Прокуратура области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

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