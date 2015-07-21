Тюменцам, убившим девушку накануне Нового года, грозит пожизненный срок

В конце декабря 2014 года Васильев через одну из социальных сетей познакомился с 20-летней тюменкой. 28 декабря 2014 года мужчина списался с девушкой и предложил ей съездить в сауну. Она согласилась и взяла с собой подругу, а Васильев — приятеля Рахматулина. Компания около часа была в одной из саун и пила спиртное, после чего девушки попросили отвезти их домой и сели к Рахматулину в автомобиль Nissan Almera Classic. Васильев поехал на Hyundai Accent. На улице Домостроителей Рахматулин высадил одну из спутниц, другая же заснула на переднем пассажирском сиденье.