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Семьям погибших членов экипажа и пассажиров Ми-8 выплатят по миллиону

21 июля 2015, 18:10
Глава Тюменской области Владимир Якушев и врио губернатора Югры Наталья Комарова подписали распоряжение о выделении средств для оказания материальной помощи семьям погибших (или пропавших) в результате аварии вертолета МИ-8.
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Югра

Из резервного фонда правительства Югры каждой из семей будет выделено по одному миллиону рублей. Аналогичная поддержка будет оказана родственникам находившихся на борту жителей Тюменской области. Как сообщили в пресс-службе главы региона, материальную помощь семьям погибших оказывают также работодатели — ОАО Авиакомпания «ЮТэйр — Вертолетные услуги» и «Центр медицины катастроф».

Напомним, в ночь на пятницу, 3 июля, в Югре пропал вертолет МИ-8, летевший из Нижневартовска в Сургут. На борту воздушного судна было пять человек. Выяснилось, что вертолет упал в Обь. В реке нашли тела троих человек: двух тюменцев — командира и второго пилота воздушного судна, а также жителя Югры — реаниматолога Центра медицины катастроф. Поисковые работы продолжаются.

По факту авиапроисшествия расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствием рассматриваются три основные версии произошедшего: нарушение правил эксплуатации и безопасности полета, неблагоприятные метеоусловия и отказ техники.

#Новости#Тюменская область#Югра#Владимир Якушев#Авиация#Таня#Общество
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