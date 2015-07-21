Семьям погибших членов экипажа и пассажиров Ми-8 выплатят по миллиону

Из резервного фонда правительства Югры каждой из семей будет выделено по одному миллиону рублей. Аналогичная поддержка будет оказана родственникам находившихся на борту жителей Тюменской области. Как сообщили в пресс-службе главы региона, материальную помощь семьям погибших оказывают также работодатели — ОАО Авиакомпания «ЮТэйр — Вертолетные услуги» и «Центр медицины катастроф».
Напомним, в ночь на пятницу, 3 июля, в Югре пропал вертолет МИ-8, летевший из Нижневартовска в Сургут. На борту воздушного судна было пять человек. Выяснилось, что вертолет упал в Обь. В реке нашли тела троих человек: двух тюменцев — командира и второго пилота воздушного судна, а также жителя Югры — реаниматолога Центра медицины катастроф. Поисковые работы продолжаются.
По факту авиапроисшествия расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствием рассматриваются три основные версии произошедшего: нарушение правил эксплуатации и безопасности полета, неблагоприятные метеоусловия и отказ техники.