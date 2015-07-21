Семьям погибших членов экипажа и пассажиров Ми-8 выплатят по миллиону

Напомним, в ночь на пятницу, 3 июля, в Югре пропал вертолет МИ-8, летевший из Нижневартовска в Сургут. На борту воздушного судна было пять человек. Выяснилось, что вертолет упал в Обь. В реке нашли тела троих человек: двух тюменцев — командира и второго пилота воздушного судна, а также жителя Югры — реаниматолога Центра медицины катастроф. Поисковые работы продолжаются.