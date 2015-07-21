Промоина на федеральной трассе: дорога на Ханты-Мансийск открыта

По состоянию на 14 часов дня движение на восстановленном участке было открыто для всех видов транспорта. В первую очередь был пропущен легковой транспорт. В настоящее время по автодороге открыто грузовое движение. Участники движения благодарят дорожных рабочих за восстановление проезда, кричат им спасибо прямо из окон автомобилей.