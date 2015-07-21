Промоина на федеральной трассе: дорога на Ханты-Мансийск открыта

Для оказания помощи участникам движения и обеспечения беспрепятственного проезда транспорта в Уватский район дополнительно направлены три автопатруля специализированного батальона ДПС ГИБДД.
Работы по отсыпке и укреплению откосов дороги продолжатся. Через восстановленный участок дороги будут пропускать преимущественно легковой транспорт.
Как уточняют в областной ГИБДД, движение открыто по одной полосе в обе стороны в реверсивном режиме, по плитовому покрытию. Для его организации работают два временных светофора с вызывным устройством. Все необходимые дорожные знаки установлены. Сотрудники ГИБДД обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта.
Автобусное сообщение в Югру пока не возобновляется. Информация о ходе и окончании восстановительных работ будет доводиться в постоянном режиме.
По состоянию на 14 часов дня движение на восстановленном участке было открыто для всех видов транспорта. В первую очередь был пропущен легковой транспорт. В настоящее время по автодороге открыто грузовое движение. Участники движения благодарят дорожных рабочих за восстановление проезда, кричат им спасибо прямо из окон автомобилей.
По предварительным оценкам, для восстановления проезда через размытый участок федеральной трассы дорожники уложили более трех тысяч тонн песка и более 800 тонн щебня. В месте восстановительных работ работают экскаватор и бригада дорожных рабочих с мастером. Работы по отсыпке и укреплению откосов дороги продолжатся.
В настоящее время мониторится состояние дороги. В случае подъема уровня воды и осложнения дорожной обстановки движение будет приостановлено.