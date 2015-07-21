Налетчик с пистолетом и дымовой шашкой устроил переполох в «Колумбе»

Неизвестный ворвался с офис «Сбербанка», расположенный в ТЦ «Колумб», с пистолетом и, по словам очевидцев, взорвал дымовую шашку. Разбойник успел скрыться до приезда полиции, но в банке осталась подозрительная сумка. Из торгового центра на всякий случай эвакуировали покупателей и сотрудников.
О том, что 21 июля около 19.30 из «Колумба» были эвакуированы люди, сообщают пользователи социальных сетей. Тюменцы выложили в интернете фотографии людей, стоящих у торгового центра, а также сотрудников полиции. Среди машин оперативных служб можно заметить пожарный транспорт и автомобиль службы разминирования.
«То чувство, когда ты работаешь и даже не в курсе того, что на два этажа ниже грабят банк, подстраивают взрыв и стреляют. Нас эвакуировали и даже вещи не дали забрать», — написала тюменка Юлия в социальной сети «ВКонтакте».
«Неизвестный в маске совершил налет на отделение „Сбербанка“, применив дымовую шашку, но успел скрыться. После того, как дым рассеялся, была обнаружена бесхозная сумка, вызвали саперов, эвакуировали всех», — сообщает очевидец произошедшего.
В социальных сетях написали и о том, что напавший на «Сбербанк» человек был с пистолетом, а быстро скрылся он потому, что работники офиса успели нажать тревожную кнопку, и до приезда полиции оставались считанные минуты.
На место происшествия выезжали сотрудники всех экстренных служб, в здании «Колумба» работали саперы и кинологи с собаками.
Обстоятельства произошедшего выясняются, подробности последуют.