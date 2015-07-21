Налетчик с пистолетом и дымовой шашкой устроил переполох в «Колумбе»

«То чувство, когда ты работаешь и даже не в курсе того, что на два этажа ниже грабят банк, подстраивают взрыв и стреляют. Нас эвакуировали и даже вещи не дали забрать», — написала тюменка Юлия в социальной сети «ВКонтакте».