В Тюмени зажгли Вечный огонь

Согласно проверке, которую провело Тюменское региональное отделение ОНФ, всего в области работает 44 мемориала «Вечного огня»: 8 городских и 36 на территории сельских поселений. Однако работает на постоянной основе лишь 7 «Вечных огней», из них 4 расположены в городах и 3 в деревнях и селах. Остальные же 37 мемориалов зажигают только по праздникам.