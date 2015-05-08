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В Тюмени зажгли Вечный огонь

8 мая 2015, 14:34
На Исторической площади в Тюмени зажгли Вечный огонь, а также открыли новый бронзовый барельеф «Тюмень — Победителям».
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Тюмень

На Исторической площади в Тюмени зажгли Вечный огонь, а также открыли новый бронзовый барельеф «Тюмень — Победителям».

Напомним, в рамках общероссийской патриотической акции «Эстафета Вечного огня» глава администрации города Александр Моор привез из Москвы частичку пламени, от которой и был зажжен вечный огонь в Тюмени.

После церемонии зажжения был открыт новый барельеф. Он отражает отдельные моменты Великой Отечественной войны: Ленинградскую блокаду, Курскую битву, труд тружеников тыла, а также парад Победы 1945 года. Композиция достигает 72 кв.м.

Фото: Гульнары Сидоркиной

Согласно проверке, которую провело Тюменское региональное отделение ОНФ, всего в области работает 44 мемориала «Вечного огня»: 8 городских и 36 на территории сельских поселений. Однако работает на постоянной основе лишь 7 «Вечных огней», из них 4 расположены в городах и 3 в деревнях и селах. Остальные же 37 мемориалов зажигают только по праздникам.

Конечно, хотелось бы, чтобы мемориалы «Вечного огня» соответствовали своему названию и работали, пусть и не вечно, но чаще.

«Важно, чтобы мемориалы содержались в должном виде не только в преддверии патриотических мероприятий, а круглогодично. Кроме того, необходимо, чтобы как можно большее число огней, горящих лишь по памятным датам, переходили в разряд постоянно действующих», — отмечает сопредседатель регионального отделения ОНФ в Тюменской области Владимир Мельников.

Фото: kafanews.com

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