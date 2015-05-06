Тюменцам будет сложнее бюджетно слетать за границу

По словам менеджера по туризму компании «Планета-Тур» Михаила Пикинерова, этой весной продажи туров не вышли на уровень прошлого года, и, скорее всего, не выйдут. В прошлом году были прямые вылеты из Тюмени в Германию, Испанию, Грецию, Черногорию и на Кипр. Сейчас же чартерную программу существенно урезали, и европейское направление особым спросом не пользуется.
«С ранним бронированием дела обстоят не лучше. Люди опасаются колебаний курса рубля и наперед не загадывают. Тур то они могут сейчас оплатить, а будут ли деньги на поездку, никто не знает, — говорит Михаил. — Спрос сейчас идет на наш юг, Турцию, Египет, ОАЭ и Кипр. И то обращаются, в основном постоянные клиенты, а люди с улицы нет».
Представитель «Планеты-Тур» также рассказал о том, как обстоят дела с поездками в Крым. «Заявленные дешевые билеты — это не более, чем рекламный ход. Субсидированных билетов в свободной продаже просто нет, их либо скупили посредники, либо сама авиакомпания. А сама поездка в Крым обойдется недешево», — отметил Михаил Пикинеров.
С его мнением также согласна руководитель экскурсионного отдела «Глобус Тур» Оксана Котельникова. По ее словам, тюменцы интересуются турами в Крым, но не так часто, как хотелось бы. «Перелет слишком дорогой около 25–28 тысяч рублей, плюс средний ценник на отель с трехразовым питанием 1800 рублей в сутки. Вот и получается примерно 44 тысячи за одного человека при двухместном размещении. Дешевле за границу съездить. Но мы серьезно настроены на Крым, налаживаем контакты с представителями местных отелей и ждем, что будет с билетами», — поделилась она.
Ранее была информация о двадцатипроцентном падении спроса на путевки за границу. Сейчас же, как отмечает Оксана Котельникова, люди покупают туры, но не так активно. «Мы потихоньку выходим на уровень прошлого года, однако народ не спешит заранее бронировать туры только на ближайшее время. В целом спрос на поездки в Европу снизился на 30% по сравнению с весенними показателями прошлого года. Едут, в основном, в Финляндию, Испанию, Германию, Италию», — сказала она.
В целом летний период для турагентств будет сложным, отмечает Михаил Пикинеров. «Туроператоры подстраховались. Не будет большого количества чартерных рейсов, следовательно, и горящих путевок. Авиабилеты рассчитаны впритык. Июнь, июль будет спокойный, а август продадим весь, потому что 80% населения берут отпуск в августе и спешат вернуться до сентября», — комментирует он.
Фото: cpcfpu.org.ua