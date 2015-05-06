Тюменцам будет сложнее бюджетно слетать за границу

С его мнением также согласна руководитель экскурсионного отдела «Глобус Тур» Оксана Котельникова. По ее словам, тюменцы интересуются турами в Крым, но не так часто, как хотелось бы. «Перелет слишком дорогой около 25–28 тысяч рублей, плюс средний ценник на отель с трехразовым питанием 1800 рублей в сутки. Вот и получается примерно 44 тысячи за одного человека при двухместном размещении. Дешевле за границу съездить. Но мы серьезно настроены на Крым, налаживаем контакты с представителями местных отелей и ждем, что будет с билетами», — поделилась она.