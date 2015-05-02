Тюменцы отметили Первомай

Праздник начался с демонстрации у Западно-Сибирского инновационного центра. Участники мероприятия и примкнувшие к ним под звуки оркестра двинулись по улице Республики на Центральную площадь, где состоялся торжественный митинг у памятника В. И. Ленину. Организаторы: Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа, Тюменский обком КПРФ, КС движения «Трудовая Тюмень», областной Совет рабочих, крестьян, специалистов и служащих, областной комитет Советских женщин.
На плакатах демонстрантов красовались различные лозунги, в том числе и осуждающие конкретные действия правящей партии, и даже требующие её отставки. Высказывались мысли на тему политики.
Митинг был достаточно эмоциональным и живым. Начался он с выступления председателя РКРП Александра Черепанова, который, помимо традиционных тёплых слов о празднике 1 мая и нынешних трудностях российской жизни, связанных с засильем буржуазии во властных органах, заявил о грядущем совещании коммунистических партий мира по борьбе против фашизма в Луганской Народной Республике 4 — 6 мая и осудил деятельность нынешних российских властей в отношении действий на Юго-Востоке Украины.
Депутат от КПРФ в Тюменской областной думе Татьяна Казанцева отметила, что под знамёна левых партий становится всё больше людей и за эти 4 месяца ряды той же Коммунистической партии Российской Федерации стали больше ещё на 206 человек. Так же депутат заявила об усиленной борьбе за принятие действительно важных (без иронии) законов о «детях войны», ведении личных подсобных хозяйств и отмены платы за т. н. капитальный ремонт.
Ярким было выступление известного многим тюменцам председателя Союза воинствующих безбожников Андрея Кораблёва, критически относящегося к современной клерикальной политике.
В конце митинга была принята резолюция по итогам выступлений всех участников, которую пообещали отправить во все властные органы Тюменской области в ближайшее время. В ней, помимо закона о капитальном ремонте и отмены «грабительских социально- экономических реформ», говорилось о повышении дотаций сельхозпроизводителям и выходе России из ВТО, национализации стратегических отраслей экономики и возвращении в областной бюджет доходов от налога на добычу полезных ископаемых.
Правопорядок на всех площадках обеспечивали около 400 сотрудников полиции, представителей ДНД и казаков.
Александр Ляхов
Видео Евгения Котова