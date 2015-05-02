Тюменцы отметили Первомай

Депутат от КПРФ в Тюменской областной думе Татьяна Казанцева отметила, что под знамёна левых партий становится всё больше людей и за эти 4 месяца ряды той же Коммунистической партии Российской Федерации стали больше ещё на 206 человек. Так же депутат заявила об усиленной борьбе за принятие действительно важных (без иронии) законов о «детях войны», ведении личных подсобных хозяйств и отмены платы за т. н. капитальный ремонт.