Брынза обещала проверить очередность в поликлиниках к узким специалистам

На заседании эксперты и активисты регионального штаба поделились итогами общественных мониторингов. О проверке аптек на наличие льготных лекарственных препаратов рассказала эксперт ОНФ Юлия Майорова. В ходе общественного мониторинга «фронтовики» посетили 23 аптеки, расположенные в областной столице, на окраине Тюмени, аптечные объекты, находящиеся в городских и сельских поселениях юга Тюменской области. Анкетирование осуществлялось по перечню льготных лекарств из 15 позиций. Результаты проверки, в целом, удовлетворительны. Основную часть лекарств из списка удалось получить по рецепту врача. Например, в 18 из 23 аптек можно получить парацетамол, в 20 из 23 аптек доступен нитроглицерин. Сложнее дело обстоит с ко-тримоксазолом — его активисты ОНФ обнаружили лишь в 9 аптечных пунктах из 23.