Брынза обещала проверить очередность в поликлиниках к узким специалистам

Открывая заседание член регионального штаба, руководитель рабочей группы «Социальная справедливость» Андрей Толстов предложил совместно с законодательными органами власти обсудить, насколько успешно идет реализация майских указов в сфере здравоохранения.
Первый заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Брынза отметила, что система здравоохранения переживает не простые времена. «Многие процессы в отрасли зависят от обстановки в нашей стране. Тем не менее, несмотря на определенные сложности, министерство здравоохранения уделяет серьезное внимание охране здоровья населения», — подчеркнула Наталья Брынза.
По ее словам, средняя продолжительность жизни в Тюменской области более 70 лет, этот показатель чуть выше, чем в ряде регионов по России. Наблюдается снижение смертности по причине онкологических заболеваний и туберкулеза. Ежегодно повышается уровень рождаемости. Об этом пишет пресс-служба Тюменского отделения ОНФ.
«По структуре смертности на первом месте идут болезни кровообращения. Зачастую причиной летального исхода является позднее обращение к врачам за помощью. Порядка 40% пациентов обращаются к врачам уже на поздней стадии развития заболеваний», — пояснила Наталья Брынза.
В этой связи, считает она, крайне важна первичная помощь. И в этой работе здравоохранение нуждается в помощи общественных организаций, в том числе Народного фронта, в части совместной деятельность по профилактической работе, формированию здорового образа жизни у человека.
На заседании эксперты и активисты регионального штаба поделились итогами общественных мониторингов. О проверке аптек на наличие льготных лекарственных препаратов рассказала эксперт ОНФ Юлия Майорова. В ходе общественного мониторинга «фронтовики» посетили 23 аптеки, расположенные в областной столице, на окраине Тюмени, аптечные объекты, находящиеся в городских и сельских поселениях юга Тюменской области. Анкетирование осуществлялось по перечню льготных лекарств из 15 позиций. Результаты проверки, в целом, удовлетворительны. Основную часть лекарств из списка удалось получить по рецепту врача. Например, в 18 из 23 аптек можно получить парацетамол, в 20 из 23 аптек доступен нитроглицерин. Сложнее дело обстоит с ко-тримоксазолом — его активисты ОНФ обнаружили лишь в 9 аптечных пунктах из 23.
Ситуация с наличием или отсутствием лекарства в той или иной аптеке постоянно изменяется.
Зачастую пациенты вынуждены сами покупать себе жизненно необходимые препараты. При чем лекарство одного химического состава может разниться в цене от 30 до 200 рублей. Но фармацевты предлагают самый дорогой.
Наталья Брынза пояснила, что по частным случаям нужно разбираться. В целом регион обеспечен всеми льготными лекарствами. На первое полугодие препараты закуплены, готовится тендер на следующее полугодие. Что касается списка лекарств, федеральный перечень не так давно был скорректирован и некоторые позиции исключены, поэтому некоторые препараты теперь недоступны льготникам.
Эксперт регионального штаба ОНФ Юлия Майрова также рассказала об итогах мониторинга по оценке времени ожидания приема специалиста в городских поликлиниках.
Всего, медицинских учреждений по области, предоставляющих первичную помощь взрослому населению (без учета родильных домов и перинатальных центров) — 34. Активистами посетили — 6 поликлиник. Время ожидания специалистов в среднем по поликлиникам: 20–30 минут. Во все поликлиники имеется возможность записаться по интернету, но только в том случае, если пациент прикреплен к поликлинике.
Между тем, далеко не все жители областного центра довольны качеством оказания медицинских услуг. Так, по словам присутствующих в некоторых поликлиниках постоянно теряются карточки, есть сложности с записью на прием к узким специалистам. Как отметил один из активистов ОНФ, уже полгода он пытается записать дочь к пульмонологу.
На проблемы работы с детьми-аутистами обратила внимание директор ТРАНБО «Открой мне мир», член Координационного Совета по делам детей-инвалидов при Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты РФ Маргарита Сурова. По ее словам, в области проживает 2050 детей с установленной инвалидностью. Тюменская областная клиническая психиатрическая больница сейчас только проводит только первичные приемы. Между тем необходимо, чтобы в пубертатный период с ребенком поработала группа специалистов, хотя бы в течение полугода.
«Как пояснила заместитель главного врача по поликлинической работе „Областная клиническая психиатрическая больница“ Ольга Молина Ольга, есть персонал, есть ресурсы, нет воли руководства», — рассказала Маргарита Суворова.
Кроме того, с двухлетнего возраста пациентам назначаются серьезные препараты, которые в будущем могут способствовать развитию таких заболеваний, как: ожирение, диабет, астма.
«Врачи не ведут просветительскую работу с родителями, не говорят о побочных эффектах. Между тем при приеме таких лекарств нужно соблюдать определенную диету», — отметила Маргарита Суворова.
Первый заместитель директора департамента здравоохранения Наталья Брынза ответила, что по всем озвученным проблемам будет проведена работа.
По мнению еще одного активиста Игоря Уракова, сегодня в средствах массовой информации слишком много негативных материалов про врачей. Нет позитивных историй об успешной врачебной практике, врачах профессионалах с большой буквы. Он считает, что с целью популяризации отрасли следует организовывать конкурсы «Лучший врач», премировать победителей.
«Важно повысить и степень ответственности самих пациентов за свое здоровье — это вопрос национальной безопасности. Можно также выбирать лучших пациентов и поощрять их за стремление вести здоровый образ жизни», — подчеркнул Игорь Ураков.
Его предложение поддержала и Наталья Брынза, она еще раз подчеркнула, что никакие высокие технологии не помогут спасти жизнь человека, если не будет работать первичное звено, а обратить внимание пациентов на свое здоровье можно только совместными усилиями департамента здравоохранения и общественников.
Подводя итоги заседания, руководитель рабочей группы Андрей Толстов подчеркнул, что получилась довольно живая дискуссия по обсуждению исполнения майских указов президента.
«Как мы видим, есть как положительные итоги, так и проблемные вопросы. Мы продолжим мониторить ситуацию в сфере здравоохранения и призываем к сотрудничеству. Свои предложения, как повысить качество оказания медицинских услуг, просьба отправлять в региональный штаб ОНФ. Только совместными усилиями мы сможем переломить ситуацию в лучшую сторону», — подчеркнул Андрей Толстов.
Фото: news.rambler.ru