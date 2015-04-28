О Героях Советского Союза говорят улицы: часть 2

Худяков Виктор Леонидович родился в тысяча девятьсот двадцать третьем году в Тюмени. Командовал батареей. За бои в Восточной Пруссии указом Президиума Верховного Совета СССР от двадцать девятого июня тысяча девятьсот сорок пятого года ему присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). О Викторе Леонидовиче рассказывает патриотический интернет-проект «Герои страны»: в Красную Армию Виктор призван в тысяча девятьсот сорок первом году, через год окончил Томское артиллерийское училище. Командовал батареей триста девяноста второго пушечного полка. Капитан Виктор Худяков с воинами-артиллеристами с первого по восьмое февраля тысяча девятьсот сорок пятого года в районе населённого пункта Гермау отражал вражеские контратаки, нанося неприятелю значительный урон в живой силе и боевой технике. Получив приказ о выходе из окружения, В. Л. Худяков повел колонну через огненные заслоны врага. Сутки двигалась колонна под ураганным огнем. На всем пути противник оставил засады пулеметчиков, автоматчиков и самоходных орудий. Подавляя засады, батарея шла на соединение со своими. Радость встречи была очень близкой. Но на переднем крае батарее пришлось принять еще один тяжелый бой, который стал последним для Виктора Леонидовича Худякова. Отважный офицер был смертельно ранен. Отразив нападение врага, основная часть личного состава батареи вышла из вражеского кольца. Бойцы вынесли тело командира.