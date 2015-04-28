О Героях Советского Союза говорят улицы: часть 2

Проведя свои исследования в Заречной части города, я задалась вопросом, а почему в одном из старейших районов нашего города Дом Обороны нет улиц, носящих имена Героев Советского Союза, и вот что выяснила.
Сразу после войны там, где теперь находятся улицы Клары Цеткин, Таврическая, Белинского, располагались военные городки номер шесть, десять, двадцать три, обтянутые изгородями из колючей проволоки, по их углам — наблюдательные вышки. Там в казармах жили солдаты, в пакгаузах хранилось войсковое имущество. Потом военгородки перевели на озеро Андреевское — за город, а освободившееся место стали застраивать щитовыми, так называемыми, «финскими» домами и заселять их ссыльными из европейской части России.
Жили тут калмыки, эстонцы, немцы, но преобладал, конечно, «старший брат» — русские, сосланные за разные прегрешения. Тогда и сформировались главные улицы района: Белинского, Таврическая, Клары Цеткин. Были и расположенные перпендикулярно им короткие улочки, носившие имена героев военных лет: Любы Шевцовой, Ульяны Громовой, Сергея Тюленина, участников организации «Молодая гвардия» в городе Краснодоне, замученных в тысяча девятьсот сорок третьем году фашистами. Но, к сожалению, эти улочки были снесены при новой застройке города.
Из района Дом Обороны по «вторым путям» через железную дорогу перемещаюсь в район поселка Калинина, бывший поселок Железнодорожников, а по нему на Червишевский тракт.
Этот район стал застраиваться в конце сороковых годов. У мостика через Тюменку сходились 2 тракта: Червишевский и Московский. Проездом с тракта на тракт служила дорога, из которой сформировалась улица Зои Космодемьянской. Это одна из первых улиц Калининского поселка. Улица застроена только с нечетной стороны, с другой находится Комсомольский сквер (ранее на этом месте были посадки картофеля).
Зоя Анатольевна Космодемьянская родилась тринадцатого сентября тысяча девятьсот двадцать третьего года в селе Осино-Гай Тамбовской области в семье священника.
В первые дни Великой Отечественной войны Зоя, будучи членом ВЛКСМ, обратилась в Октябрьский райком комсомола, чтобы отправиться на фронт, после чего была направлена в войсковую часть, где дважды направлялась в тыл противника с заданием совершить поджоги в нескольких населенных пунктах. В ноябре тысяча девятьсот сорок первого года была схвачена фашистами, подверглась пыткам. Зою Космодемьянскую, назвавшуюся Таней, двадцать девятого ноября сорок первого гитлеровцы повесили на сельской площади деревни Петрищево. На груди у Зои висела деревянная табличка с надписью «Поджигатель домов». По рассказам очевидцев, последними словами девушки были слова: «Вы меня сейчас повесите, но я не одна. Нас двести миллионов. Всех не перевешаете. Вам отомстят за меня». Зое было восемнадцать лет. Шестнадцатого февраля тысяча девятьсот сорок второго года Зое Космодемьянской было присвоено звание героя Советского Союза.
Параллельно улице Зои Космодемьянской протянулась улочка Лизы Чайкиной. Она соединяет улицы Червишевский тракт и Калинина, но пешеходная дорожка проходит до улицы Московский тракт.
Лиза Чайкина с первых дней войны принимала участие в строительстве оборонительных сооружений в Калининской области (ныне Тверская область). Когда началась эвакуация районов, обком комсомола поставил перед Лизой задачу организовать партизанский отряд в поселке Пено. Девушкой был сформирован истребительный отряд из семидесяти бойцов, в который вошла и она сама. Как отмечали современники, девушка в совершенстве управлялась и с винтовкой, и с пулемётом. И от своих солдат она требовала такого же мастерства. В октябре тысяча девятьсот сорок первого года советские войска прекратили оборону поселка, и отряд Лизы стал партизанским.
Двадцать второго ноября тысяча девятьсот сорок первого года Лиза Чайкина была отправлена в Пено в разведку, но по доносу предателя была поймана фашистами. Под жесточайшими пытками она отказалась выдать фашистам информацию о местонахождении партизанского отряда и двадцать третьего была расстреляна. Звание Героя Советского Союза Елизавете Чайкиной присвоено посмертно шестого марта тысяча девятьсот сорок второго года. Также Лиза Чайкина была награждена орденом Ленина.
Параллельно Червишевскому тракту, между улицами Зои Космодемьянской и Молодогвардейцев, соединяя их и пересекая улицу Лизы Чайкиной, уютно расположилась небольшая улочка, носящая имя Олега Кошевого — члена штаба подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», действовавшей в годы Великой Отечественной войны в городе Краснодоне.
Когда началась война, Олегу Кошевому шел всего шестнадцатый год. В семнадцать лет его приняли в ряды Ленинского комсомола. Олег готовил себя к защите Родины, изучал боевое оружие, следил за сообщениями с фронта. В конце сентября тысяча девятьсот сорок второго года родилась комсомольская организация «Молодая гвардия», организаторами которой, кроме Кошевого, явились Виктор Третьякевич, Иван Земнухов, Ульяна Громова, Сергей Тюленин, Любовь Шевцова, Иван Туркенич, Василий Левашов.
По сведениям сайта «Молодая гвардия», Олег Кошевой участвовал во многих боевых операциях: распространении листовок, разгроме вражеских автомашин, сборе оружия, поджоге скирд хлеба, предназначенного для отправки в Германию, осуществлял связь с группами в окрестностях Краснодона, от имени штаба давал им задания. По доносу предателя, в начале января тысяча девятьсот сорок третьего года в Краснодоне начались аресты. Штаб дал указание всем молодогвардейцам покинуть город, небольшими группами продвигаться к линии фронта. Вместе с другими молодогвардейцами, Олег Кошевой пытался перейти линию фронта, но безуспешно, был задержан жандармами. При обыске у него нашли печать организации, несколько чистых бланков временных комсомольских удостоверений. Героически держался Олег на допросах. Пытали жестоко, добиваясь признаний и выдачи сообщников. Во время одной из пыток, превозмогая страшную боль, Олег выкрикнул: «Все равно вы погибнете, фашистские гады! Наши уже близко!»
Олега Кошевого расстреляли девятого февраля тысяча девятьсот сорок третьего под городом Ровеньки, а четырнадцатого февраля город Краснодон был освобождён Красной Армией.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от тринадцатого сентября тысяча девятьсот сорок третьего года члену подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» Олегу Васильевичу Кошевому посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Надо отметить, что именами этих героев были названы пионерские лагеря на реке Пышме и по Тобольскому тракту. Однако в начале девяностых годов они были переименованы. Так лагерь имени Лизы Чайкиной стал просто «Чайкой», а лагерь имени Зои Космодемьянской был переименован в «Радугу». Этот лагерь был построен в тысяча девятьсот двадцать восьмом году и является старейшим среди всех лагерей Тюмени. Лагерь имени Олега Кошевого находится на шестьдесят пятом километре Тобольского тракта. С две тысячи одиннадцатого года он стал автономным палаточным комплексом стационарного типа.
Также от улицы Зои Космодемьянской берет свое начало и идет параллельно Червишевскому тракту улица, названная в честь героя первых дней войны Николая Францевича Гастелло.
Гастелло Николай Францевич — участник трех войн. Участвовал в боях на реке Халкин-Гол, в боях во время советско-финляндской войны. С первых дней Великой Отечественной войны оказался в эпицентре боевых действий. Николой Гастелло командовал второй авиационной эскадрильей двести седьмого дальнебомбардировочного авиационного полка сорок второй дальнебомбардировочной авиационной дивизии третьего бомбардировочного авиационного корпуса Дальнебомбардировочной авиации.
По информации «Энциклопедии истории», двадцать шестого июня сорок первого года, на четвертый день войны, капитан Гастелло получил приказ нанести удары эскадрильей по танковым колоннам врага, шедших со стороны Польши в Белоруссию, к городу Молодечно. Гитлеровскую колонну техники охраняли истребители. В тяжелых условиях грозовой ночи эскадрилья безошибочно вышла на цель и разгромила немецкую танковую колонну. Но при выходе из боя снаряд вражеской зенитки попал в бензиновый бак бомбардировщика Гастелло. Самолет загорелся. Кроме командира Николая Гастелло, в экипаже самолета были лейтенанты Анатолий Буденюк и Григорий Скоробогатый, старший сержант Алексей Калинин. Несмотря на то, что у экипажа были парашюты, они не оставили горящий самолет, а командир, посоветовавшись с товарищами, направил его на скопление вражеской авто- и бронетехники, которые взорвались вместе с советским бомбардировщиком…
Капитану Николаю Гастелло посмертно присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Все эти улицы располагаются по правую сторону Червишевского тракта и получили свое название в тысяча девятьсот сорок седьмом году.
Далее пересекаем Червишевский тракт и попадаем на его левую сторону, так называемую Крестьянские места, в простонародье Кресты.
Этот район Тюмени между железной дорогой Тюмень-Омск и Червишевским трактом начал застраиваться в двадцатые годы двадцатого века, когда сюда стали переселяться жители окрестных деревень, оставившие свои пашни после крестьянского восстания тысяча девятьсот двадцать первого года. Переселенцы поставили свои дома на пустыре вдоль железной дороги, фасадами к ней. Получилась улица с названием «Односторонка к железной дороге».
Постепенно появлялись новые улицы: 1-я Крестьянская, позднее по маленькому кирпичному заводику — Кирпичная, теперь Николая Чаплина, 2-я Крестьянская переименована в Колхозную, 3-я Крестьянская стала улицей Революции, 4-я Крестьянская — ныне Пышминская, 5-я Крестьянская — улица Бусыгина, а с седьмого декабря тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года — Агеева, и, наконец, 6-я Крестьянская — ныне Совхозная. Переименование велось в тридцатые годы прошлого века. Улица Односторонка к железной дороге стала улицей Конституции. Улицу Агеева в простонародье даже называли «Нахаловкой», потому что на ней жили беглые из колхозов.
И именно здесь, в районе улиц Молодежной — Демьяна Бедного — Чаплина расположилась улица имени Виктора Худякова. Она соединяет улицы Самарцева и Колхозную. По обе стороны этой улочки расположены частные дома, которые берут свое начало с дома номер шестнадцать и заканчиваются домом номер пятьдесят.
Худяков Виктор Леонидович родился в тысяча девятьсот двадцать третьем году в Тюмени. Командовал батареей. За бои в Восточной Пруссии указом Президиума Верховного Совета СССР от двадцать девятого июня тысяча девятьсот сорок пятого года ему присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). О Викторе Леонидовиче рассказывает патриотический интернет-проект «Герои страны»: в Красную Армию Виктор призван в тысяча девятьсот сорок первом году, через год окончил Томское артиллерийское училище. Командовал батареей триста девяноста второго пушечного полка. Капитан Виктор Худяков с воинами-артиллеристами с первого по восьмое февраля тысяча девятьсот сорок пятого года в районе населённого пункта Гермау отражал вражеские контратаки, нанося неприятелю значительный урон в живой силе и боевой технике. Получив приказ о выходе из окружения, В. Л. Худяков повел колонну через огненные заслоны врага. Сутки двигалась колонна под ураганным огнем. На всем пути противник оставил засады пулеметчиков, автоматчиков и самоходных орудий. Подавляя засады, батарея шла на соединение со своими. Радость встречи была очень близкой. Но на переднем крае батарее пришлось принять еще один тяжелый бой, который стал последним для Виктора Леонидовича Худякова. Отважный офицер был смертельно ранен. Отразив нападение врага, основная часть личного состава батареи вышла из вражеского кольца. Бойцы вынесли тело командира.
Улица в честь героя была названа в декабре тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года. Это первая тюменская улица, названная именем уроженца города Тюмени.
По адресу улица Худякова, дом сорок девять расположена мемориальная доска, текст которой гласит: «Улица названа в память нашего земляка Героя Советского Союза Виктора Леонидовича Худякова (1924–1945 гг.), погибшего в боях в Восточной Пруссии».
А на здании Тюменского университета есть еще одна мемориальная доска, изготовленная из бронзы. Надпись на ней: «Здание бывшей средней школы № 1, в которой учился Худяков Виктор Леонидович (1923–1945 гг.) Герой Советского Союза (построено в 1858 году). Подлежит охране как всенародное достояние».
Вот и закончилось наша экскурсия по Червишевскому тракту. В следующей статье мы узнаем истории улиц, расположенных в микрорайонах.
Татьяна Иванова