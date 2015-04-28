ГИБДД трактует правила по-китайски?

ДТП, о котором пойдет речь, произошло в Тюмени на перекрестке ул. Профсоюзная — Циолковского. Машина № 1 двигалась по улице Профсоюзная в сторону Осипенко и проехала перекресток на красный сигнал светофора. В этот момент с ул. Профсоюзной на Циолковского на разрешающий сигнал начал поворачивать автомобиль № 2. Столкновение произошло на самом перекрестке. Казалось бы, все очевидно — машина № 1 проехала на запрещающий красный сигнал светофора, о чем свидетельствуют записи с видеокамер и протокол инспектора ГИБДД на месте происшествия, значит, водитель машины № 1 спровоцировал ДТП и виновен в нем.
Но решение инспекторов ГИБДД было совсем неочевидным. Водителя авто№ 1 признали виновной в нарушении требований п.6.13 ПДД (езда на запрещающий сигнал светофора), а водитель авто № 2 нарушила п.8.1 с формулировкой — «при выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения». Видимо, в том числе участникам дорожного движения, которые нарушают правила.
Примечательно, что в самом своде ПДД пункт 8.1 подразумевает обязательную подачу сигнала при повороте, маневре или развороте. А «поворотник» у автомобиля № 2 был включен.
В итоге оба водителя были привлечены к административной ответственности в виде штрафа.
Водителю автомобиля № 2 вынесенное решение показалось несправедливым, особенно, если учитывать, как заместитель начальника ОГИБДД МОБ УВД по Тюмени Алексей Пеганов и заместитель начальника управления ГИБДД по Тюменской области Александр Лиханов трактуют пункт 8.1 ПДД. Например, по их словам, в езде на красный сигнал светофора виноваты архитекторы, которые не учли все нюансы при проектировании городских дорог. Также они посоветовали водителю машины № 2 представить, что вместо машины № 1 по перекрестку со скоростью 60–80 км/ч мог бежать ребенок, а не ехать автомобиль.
«Абсурдными кажутся трактовки тюменских сотрудников ГИБДД еще и потому, что, комментируя пункт 8.1 ДПП, они уверенно заявляют, что водители, которые не пропустили на перекрестке автомобиль, ехавший на красный сигнал светофора, должны быть благодарны, что не живут в Китае, проводя аналогию с законом по которому ворам отрубают руки», — рассказывает водитель автомобиля № 2.
В обжаловании постановления водителю второго автомобиля было отказано. «Дело даже заключается не в том, кто виноват, а кто нет. А в том, как сотрудники ГИБДД интерпретируют ПДД. Таким образом, под пункт 8.1 можно подвести любую ситуацию и тогда все аварии у нас — 100% „обоюдка“. Вопрос в том, для кого созданы и кого защищают такие законы, остается открытым», — говорит участник ДТП.
Фото: meschanin.ru