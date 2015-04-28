ГИБДД трактует правила по-китайски?

В обжаловании постановления водителю второго автомобиля было отказано. «Дело даже заключается не в том, кто виноват, а кто нет. А в том, как сотрудники ГИБДД интерпретируют ПДД. Таким образом, под пункт 8.1 можно подвести любую ситуацию и тогда все аварии у нас — 100% „обоюдка“. Вопрос в том, для кого созданы и кого защищают такие законы, остается открытым», — говорит участник ДТП.