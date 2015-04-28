Дача в аренду — под картошку или для отдыха

«Если не хватает средств на покупку своего дачного участка, а иногда тянет огородничать, то землю всегда можно арендовать. Разумеется, здесь есть своя сезонность — аренда дач пользуется спросом с апреля по октябрь. Все загородные направления являются актуальными, наиболее важный критерий — близость к городу. Обычно арендуют дачи в пределах 5–10 километров от Тюмени, чтобы без проблем можно было бы добраться на общественном транспорте. Вторая категория арендаторов — это люди, которые предпочитают жить в частном доме, а не снимать квартиру. Но в этом случае дома выбираются преимущественно в городской черте», — говорит руководитель отдела аренды агентства недвижимости «СОВА» Ольга Писарева.