Дача в аренду — под картошку или для отдыха

Подыскивают подходящие объекты через интернет нечасто, чаще — через знакомых, в том числе, через знакомых риелторов.
«Если не хватает средств на покупку своего дачного участка, а иногда тянет огородничать, то землю всегда можно арендовать. Разумеется, здесь есть своя сезонность — аренда дач пользуется спросом с апреля по октябрь. Все загородные направления являются актуальными, наиболее важный критерий — близость к городу. Обычно арендуют дачи в пределах 5–10 километров от Тюмени, чтобы без проблем можно было бы добраться на общественном транспорте. Вторая категория арендаторов — это люди, которые предпочитают жить в частном доме, а не снимать квартиру. Но в этом случае дома выбираются преимущественно в городской черте», — говорит руководитель отдела аренды агентства недвижимости «СОВА» Ольга Писарева.
Но есть и те, кто арендуют землю, имея свою дачу. «Я каждый год арендую участок, который граничит с моим собственным. Его владелец — молодой парень, земля досталась ему в наследство, но работать на ней он не желает, продавать, видимо, тоже. Я просто сажу на этой земле овощи, плачу взносы как за свою дачу, и мне это вполне удобно», — рассказала дачница Елена. Парень пристроился неплохо: участок в порядке, но взносы он не оплачивает, хотя и урожай не собирает.
«Меня на дачу „подсадили“ одноклассники. Мы как-то все относительно недалеко друг от друга прикупили участки, и несколько лет обустраиваемся. Дача — это не огород, а место для отдыха, но снимать дачу мне было бы неинтересно, потому что здесь было бы все чужое — не построить, дерево не вырастить, лавочку не сколотить — свое лучше», — считает тюменец Виталий, но он уверен, что создать целый поселок с дачами в аренду — идея неплохая.
Но горожане все-таки арендуют дачные участки, как уже было сказано, для огородничества или отдыха.
На портале «Наш Город РУ.Недвижимость» в аренду предлагается на сегодняшнее число буквально несколько дач, стоимость которых от 4 до 10 тысяч. А вот домов в аренду — гораздо больше, при этом сдаются они не только на лето, но и посуточно.
«Минимальная стоимость аренды дачного домика и участка — 8 тысяч рублей в месяц. Если дом пригоден для постоянного проживания, на участке есть баня, то аренда составит 20 тысяч рублей в месяц. Таунхаусы со всеми коммуникациями будут стоить 35–40 тысяч рублей ежемесячно. Возможно арендовать и элитный коттедж, но в этом случае ценник будет не менее 60 тысяч рублей», — сообщает Ольга Писарева.
Добавим, что при аренде дачи даже у своего знакомого лучше составить договор, ведь без бумажки, как известно… В общем, мало ли что, договор с описью имущества и даже насаждений на участке, если они владельцу дороги — это учет и юридическая защита. Желательно также застраховать участок и постройки от пожара.
Отдыхать на даче или работать, покупать ее или всего лишь арендовать участок или дом — дело каждой семьи. Лишь бы тюменское лето в этом году было теплым и солнечным.