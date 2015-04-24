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Шашлыки и термальный источник — лучший отдых этой весной

24 апреля 2015, 08:00
С каждым днем становится все теплее, а значит не за горами шашлыки и отдых на природе. Почему бы не совместить уютные посиделки за городом с оздоровлением и купанием в термальном источнике под открытым небом? Такую возможность предоставляет загородный клуб «Аван».
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Тюмень

С каждым днем становится все теплее, а значит не за горами шашлыки и отдых на природе. Почему бы не совместить уютные посиделки за городом с оздоровлением и купанием в термальном источнике под открытым небом? Такую возможность предоставляет загородный клуб «Аван».

Здесь кроме купания в термальном источнике — а именно за этим приезжают в «Аван» из других городов — вы можете арендовать беседку и спокойно пожарить мясо на мангале. После пребывания в бассейнах ваш аппетит разыграется не на шутку и тут как нельзя кстати будут сочные поджаренные шашлыки. Поедание шашлыков перетечет в неспешную беседу и наслаждение спокойствием этого загородного клуба.

Стоимость аренды беседки на час — 250 рублей, на два часа — 500 рублей.

Купание в горячем источнике не только приносит удовольствие и расслабляет, но и очень полезно для здоровья при патологиях двигательного, опорного аппарата, проблемах с сердцем, сосудами, нервной системой. Ваше тело будет благодарно вам за заботу и возможность расслабиться.

После пребывания в бассейнах ваш аппетит разыграется не на шутку и тут как нельзя кстати будут сочные поджаренные шашлыки.

Однако только горячим источником и беседками «Аван» не исчерпывается: здесь есть и фитобочки, и инфракрасная сауна, и солярий, и бильярд, сквош-корт, настольный теннис, боулинг, аэрохоккей и многое другое.

Выбрать «Аван» стоит потому, что цены здесь не менялись уже на протяжении трех лет, есть скидки для студентов и пенсионеров. Цена на вход на горячий источник варьируется от 300 до 700 рублей.

Купание в горячем источнике не только приносит удовольствие и расслабляет, но и очень полезно для здоровья при патологиях двигательного, опорного аппарата, проблемах с сердцем, сосудами, нервной системой.

Приезжайте по адресу: Ирбитский тракт, пос. Каменка, ул. Мира 4/2.

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