Шашлыки и термальный источник — лучший отдых этой весной

Здесь кроме купания в термальном источнике — а именно за этим приезжают в «Аван» из других городов — вы можете арендовать беседку и спокойно пожарить мясо на мангале. После пребывания в бассейнах ваш аппетит разыграется не на шутку и тут как нельзя кстати будут сочные поджаренные шашлыки. Поедание шашлыков перетечет в неспешную беседу и наслаждение спокойствием этого загородного клуба.