Шашлыки и термальный источник — лучший отдых этой весной

С каждым днем становится все теплее, а значит не за горами шашлыки и отдых на природе. Почему бы не совместить уютные посиделки за городом с оздоровлением и купанием в термальном источнике под открытым небом? Такую возможность предоставляет загородный клуб «Аван».
Здесь кроме купания в термальном источнике — а именно за этим приезжают в «Аван» из других городов — вы можете арендовать беседку и спокойно пожарить мясо на мангале. После пребывания в бассейнах ваш аппетит разыграется не на шутку и тут как нельзя кстати будут сочные поджаренные шашлыки. Поедание шашлыков перетечет в неспешную беседу и наслаждение спокойствием этого загородного клуба.
Стоимость аренды беседки на час — 250 рублей, на два часа — 500 рублей.
Купание в горячем источнике не только приносит удовольствие и расслабляет, но и очень полезно для здоровья при патологиях двигательного, опорного аппарата, проблемах с сердцем, сосудами, нервной системой. Ваше тело будет благодарно вам за заботу и возможность расслабиться.
После пребывания в бассейнах ваш аппетит разыграется не на шутку и тут как нельзя кстати будут сочные поджаренные шашлыки.
Однако только горячим источником и беседками «Аван» не исчерпывается: здесь есть и фитобочки, и инфракрасная сауна, и солярий, и бильярд, сквош-корт, настольный теннис, боулинг, аэрохоккей и многое другое.
Выбрать «Аван» стоит потому, что цены здесь не менялись уже на протяжении трех лет, есть скидки для студентов и пенсионеров. Цена на вход на горячий источник варьируется от 300 до 700 рублей.
Купание в горячем источнике не только приносит удовольствие и расслабляет, но и очень полезно для здоровья при патологиях двигательного, опорного аппарата, проблемах с сердцем, сосудами, нервной системой.
Приезжайте по адресу: Ирбитский тракт, пос. Каменка, ул. Мира 4/2.