Какие ордена и медали вручали во время ВОВ

В первый год военных действий бойцов и командиров Красной Армии награждали орденами и медалями, учрежденными еще в довоенное время. Это были ордена Красного знамени, Красной Звезды, медали «Золотая Звезда», «За отвагу», «За боевые заслуги».
Орден «Красного знамени» — одна из высших наград в Советском Союзе.
Первоначально она была утверждена, как Орден «Красное Знамя» РСФСР, а в тысяча девятьсот двадцать четвертом году, как единый для всех союзных республик Орден «Красного Знамени» СССР. Орден носится на левой стороне груди. Награждались им как военнослужащие (кавалеры Ордена Красного Знамени), так и предприятия, организации, военные части, корабли, союзные республики, населённые пункты и области. В этом случае они именовались «краснознамёнными». При повторном награждении орден заменялся на аналогичный, но с цифрой внизу, указывающей, сколько раз выдавалась награда.
По сведениям сайта «Большая военная энциклопедия», около пятнадцати человек являются семикратными кавалерами ордена Красного Знамени, более пятидесяти — шестикратными и около трехсот пятидесяти — пятикратными. Обладатели нескольких орденов — командиры и герои Великой Отечественной войны маршал Семен Михайлович Будённый, Константин Рокоссовский, летчик-герой Иван Кожедуб.
Всего было проведено 581 300 награждений. В настоящее время награда не вручается.
Орден Красной Звезды учреждён в апреле тысяча девятьсот тридцатого года как награда за значительные заслуги в обороне и обеспечении безопасности СССР в мирное и военное время. Им награждались военнослужащие, сотрудники госбезопасности, гражданские лица, воинские подразделения, а также иностранные граждане, особо отличившиеся в боях против врагов Советской власти. Первоначально орден носили на левой стороне груди, а с июня сорок третьего года — на правой, после ордена Отечественной войны II степени.
Первым кавалером Ордена Красной Звезды в истории Великой Отечественной войны, по сведениям сайта «Награды России», стал младший сержант Дмитрий Беловол, стрелок-радист бомбардировщика: будучи раненым, он сбил три немецких самолёта. Всего за время войны обладателями ордена стали почти три миллиона человек, тысяча семьсот сорок соединений Советской Армии и флота, четырнадцать иностранных войсковых частей из Чехословакии и Польши.
В тысяча девятьсот тридцать девятом году был подписан указ Верховного Совета Советского Союза о новом знаке отличия для граждан, удостоенных звания Героя Советского Союза за особо героические подвиги — Медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. Герою вручался комплект наград: Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». В случае повторного награждения званием Героя Советского Союза — вторая медаль «Золотая Звезда», но уже без Ордена Ленина. Римская цифра I, II, III, IV на медали обозначала, в какой раз награждается Герой. Первым награжденным этой медалью стал Герой Советского Союза лётчик Анатолий Ляпидевский, первым награждённым иностранцем — чешский офицер Отакар Ярош (посмертно).
За годы войны медали «Золотая Звезда» удостоились более одиннадцати тысяч человек. Трижды обладателями награды стали лётчики Иван Кожедуб и Александр Покрышкин, маршал Советского Союза Семен Будённый. Четырежды — маршал Георгий Жуков.
Медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза награждены Тимофей Чарков, Хамит Неатбаков, Николай Хохлов, Иван Безносков, Роман Новопашин, Николай Фёдоров. Имена героев Советского союза увековечены в названиях тюменских улиц.
В послевоенное время медаль получали, в основном, космонавты. В настоящее время награда не вручается.
В этом же году учрежден Орден Ленина. Вручался он за выдающиеся достижения и исключительные заслуги перед Отечеством (не только боевые, но и трудовые, дипломатические, политические и общественные) как отдельным лицам, так и предприятиям, воинским частям, военным кораблям, населённым пунктам и даже отдельным территориям Советского Союза. Эта награда входила в комплект знаков, выдаваемых при присвоении звания Героя Советского Союза. В настоящее время награда не вручается.
Орденом Ленина награжден один из наших земляков Бабичев Петр Алексеевич. Петр Алексеевич командовал взводом разведки, воевал под Сталинградом, освобождал Венгрию. За проявленный героизм ему присвоено звание Героя Советского Союза. В последующем Бабичев был награжден орденом Отечественной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями. Похоронен в 1993 г. на аллее Героев Червишевского кладбища в Тюмени. Одна из новых улиц тюменского поселка Казарово носит имя Петра Алексеевича Бабичева.
Одна из наиболее почетных советских солдатских наград, учрежденных в тысяча девятьсот тридцать восьмом году, — Медаль «За отвагу» — является государственной наградой Советского Союза, Российской Федерации и Белоруссии. Награждались медалью, в основном, рядовые и сержанты (реже — младший офицерский состав) Красной Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск за личное мужество, отвагу и храбрость, проявленные при защите Отечества и исполнении воинского долга. Первыми были удостоены этой награды в октябре тысяча девятьсот тридцать восьмого года пограничники Николай Егорович Гуляев и Борис Федорович Григорьев за бой у озера Хасан.
В годы Великой Отечественной войны награждение медалью «За отвагу» приобрело массовый характер — за подвиги были награждены более четырех миллионов человек. Самый юный среди них — воспитанник сто сорок второго стрелкового полка шестилетний Серёжа Алёшков, получивший медаль за спасение командира. Многие советские солдаты награждались медалью по несколько раз.
Последней боевой наградой Советского Союза, которая существовала еще до начала Великой Отечественной войны, стала медаль «За боевые заслуги». «Военное обозрение» пишет, что эта правительственная награда была учреждена семнадцатого октября тысяча девятьсот тридцать восьмого года. К данной награде могли быть представлены красноармейцы, краснофлотцы, пограничники и солдаты внутренних войск, а также иные граждане СССР и лица, являющиеся гражданами других государств. Медаль вручалась за активное содействие успешному ведению боевых действий, а также укрепление боеготовности частей и подразделений. До июня тысяча девятьсот сорок первого года медаль «За боевые заслуги» получили более двадцати одной тысячи человек, за годы Великой Отечественной войны — более трех миллионов человек.
Медали «За отвагу» и «За боевые заслуги» стали самыми массовыми боевыми наградами. Награждение ими происходило, в основном, сразу же после боя, так как право награждения во время войны принадлежало командирам полков всех родов войск.
Во время Великой Отечественной войны в наградной системе СССР произошли значительные изменения, необходимые для того, чтобы отметить героизм и мужество солдат и офицеров и гражданских лиц. Первым орденом, учрежденным в мае тысяча девятьсот сорок второго года, стал орден Отечественной войны двух степеней. Орден вручали военнослужащим всех родов войск, в том числе партизанских отрядов, за храбрость, стойкость и мужество в боях с захватчиками или помощь в проведении боевых операций.
Знак носят на правой стороне груди. Кавалеры двух степеней носят их справа, в порядке старшинства степеней.
Всего за годы Великой Отечественной войны орденом Отечественной войны первой степени были награждены более трехсот тысяч человек, второй степени — около одного миллиона человек. Награду получали воинские части, военные училища, оборонные предприятия и города: Новороссийск, Орел, Белгород, Курск, Ростов-на Дону, Феодосия и другие. В настоящее время награда не вручается.
В Тюмени одним из кавалеров ордена Отечественной войны является Яков Николаевич Неумоев, уроженец деревни Трошино Уватского района Тюменской области. Во время войны он командовал эскадроном двадцать восьмого гвардейского полка шестой гвардейской кавалерийской дивизии. Семь раз был ранен, но возвращался в строй. Особо отличился в боях под Витебском. Эскадрон Неумоева, удерживая высоту в течение нескольких дней, отбил нападение превосходящих сил противника из трехсот пехотинцев и восьми танков, тем самым парализовав движение гитлеровцев по шоссе Невель — Городок. День Победы Яков Николаевич встретил в Германии, участвовал в Параде Победы.
Яков Николаевич награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, многими медалями, отмечен серебряной шашкой от Будёного (сейчас шашка хранится в музейном комплексе имени И.Я. Словцова г. Тюмени). В тысяча девятьсот семьдесят пятом году Якову Неумоеву присвоено звание «Почетный гражданин города Тюмени», а в две тысячи втором году именем героя назван сквер в районе выставочного центра «Тюменская ярмарка».
Двадцать девятого июля тысяча девятьсот сорок второго года вышел Указ Верховного Совета Советского Союза об учреждении новых наград, названных именами великих русских полководцев: Александра Суворова, Михаила Кутузова, Александра Невского, Богдана Хмельницкого. При разработке орденов художники обратились к дореволюционным традициям и в изображении, и в правилах ношения наград. Этими орденами награждался командующий состав Красной Армии и флота за сражения с фашистами, за руководство боевыми действиями.
Орден Суворова имеет три степени старшинства (высшая степень — первая). Орден носится на правой стороне груди. Первые награждения орденом Суворова прошли в январе тысяча девятьсот сорок третьего года. Орден получили двадцать три генерала Красной армии, в том числе главнокомандующий Георгий Жуков, генерал-полковник Александр Василевский и другие. Среди награжденных были и военачальники союзных армий. В настоящее время награда вручается как орден Российской Федерации.
Орден Кутузова I, II, III степени. Первыми кавалерами Ордена Кутузова стали в январе сорок третьего года семнадцать военачальников. Если орден Суворова вручался преимущественно за наступательные операции, то орден Михаила Кутузова — за оборонительные и штабные операции. Знак с номером один получил Иван Васильевич Галанин за умелое управление войсками двадцать четвертой армии Донского фронта при обороне Сталинграда.
За годы войны было вручено шестьсот семьдесят пять орденов Кутузова I степени, три тысячи триста двадцать пять орденов II степени (в том числе было награждено более пятисот воинских соединений и частей), три тысячи триста двадцать восемь орденов Кутузова III степени (в том числе более тысячи — соединениям и частям). Более 100 офицеров иностранных армий получили орден Кутузова разных степеней. В настоящее время награда вручается как орден Российской Федерации.
В отличие от орденов Суворова и Кутузова, Орден Александра Невского не имеет степеней. Это «младший» орден из указанных выше наград. При утверждении ордена предполагалось, что его будут вручать командирам подразделений от полка до взвода. Награждение орденом Александра Невского командиров полков, бригад, дивизий были редкими, потому как старшие офицеры и генералы награждались полководческими наградами более высокого ранга (орденами Суворова и Кутузова). За годы войны Орденом Александра Невского было награждено более сорока тысяч человек. Орден мог вручаться несколько раз. Наивысшее количество награждений составляло три.
Орден Богдана Хмельницкого — четвертый и последний среди всех полководческих орденов СССР. Он был учрежден последним — в тысяча девятьсот сорок третьем году, в дни освобождения советскими войсками территории Украины. Данным орденом награждали не только командиров действующих на фронте частей армии и флота, но и рядовых, и сержантский состав армейских подразделений.
В феврале тысяча девятьсот сорок третьего года был подписан указ об учреждении Медали «Партизану Отечественной войны» I и II степеней для награждения партизан (медаль II степени), командиров и политработников партизанских отрядов и организаторов партизанского движения (медаль I степени), проявивших храбрость, стойкость и мужество в партизанской борьбе на оккупированной территории в тылу врага в годы Великой Отечественной войны.
Для награждения командного состава советского флота основаны Ордена Ушакова и Нахимова. Оба ордена имели по две степени.
Орден Ушакова — высший флотоводческий орден Советского Союза. Орденом награждались офицеры за выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских активных операций, в результате чего в боях достигнута победа над численно превосходящим врагом.
Орден Нахимова I степени — единственный из всех советских орденов (за исключением Ордена Победы), при украшении которого были применены драгоценные камни: пять крупных синтетических рубинов. Орден Нахимова — второй и последний из флотоводческих орденов советского союза. Награждали им за выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских операций, в результате которых противнику нанесен значительный урон, но сохранены свои основные силы.
Первым кавалером Ордена Нахимова в мае тысяча девятьсот сорок четвертого года стал Петр Алексеевич Моргунов за комплекс военных операций по освобождению Севастополя. Всего орденом Нахимова награждено более 500 моряков и несколько боевых частей Военно-Морского флота СССР. В настоящее время награда вручается как орден Российской Федерации.
Государственной наградой для младшего командного состава армии стал Орден Славы I, II, III степени. Орден присваивался за героизм на полях сражений, начиная с ноября тысяча девятьсот сорок третьего года до лета тысяча девятьсот сорок пятого года. Первыми полными кавалерами ордена Славы стали сапёр Митрофан Питенин и разведчик Константин Шевченко. Среди полных кавалеров есть четыре отважные женщины: снайпер Нина Петрова, пулемётчица Станиелене, медсестра Матрена Ноздрачёва и воздушный стрелок-радист Надежда Журкина.
Полным кавалером Ордена Славы является наш земляк, уроженец Ярковского района Тюменской области Борис Таныгин. В тысяча девятьсот третьем году Борис ушел добровольцем на фронт, курс молодого бойца освоил в сто сорок девятом армейском запасном стрелковом полку, был дважды ранен. Свои награды он получил за отвагу и стойкость в боях, за форсирование реки Одер. При закреплении на западном плацдарме минометный расчет Таныгина уничтожил огневую точку противника, сдерживавшую наступление стрелкового полка, в том числе, вражескую пушку, четыре пулемета, несколько десятков гитлеровцев. Именем Бориса Константиновича Таныгина названа улица в районе Лесобазы.
В виде исключения только один раз за всю историю войны Орденом Славы был награждён весь первый батальон (солдаты и сержанты) двести пятнадцатого гвардейского полка после успешного штурма укреплений противника на реке Висла. А через некоторое время эту награду получил и сам батальон, который стал называться батальоном Славы. В настоящее время награда не вручается.
Высшим военным орденом является Орден «Победа», учреждённый одновременно с Орденом Славы. Орденом награждался высший командный состав за успешное проведение боевых операций в масштабе одного или нескольких фронтов. Орден «Победа» относится к числу редчайших и красивейших наград мира; существует всего 20 экземпляров этого орденского знака, утверждает федеральный журнал «Сенатор».
Первыми кавалерами Ордена стали Георгий Жуков, Александр Василевский, Иосиф Сталин за освобождение правобережной Украины. Все трое представлены к этой награде повторно в тысяча девятьсот сорок пятом году. Высшей наградой также были удостоены маршалы И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, Л.А. Говоров, С. К. Тимошенко, генерал А.И. Антонов. А в тысяча девятьсот сорок пятом году кавалерами ордена стали 5 иностранных граждан: Эйзенхауэр Дуайт, Монтгомери Бернард, Михай Гогенцоллерн-Зигмаринген, Михал Роля-Жимерский, Иосип Броз Тито.
Орденом «Победа» в тысяча девятьсот семьдесят восьмом году был награжден Леонид Брежнев, а через десять лет награждение было аннулировано, как противоречащее статуту ордена (после смерти Леонида Ильича). Кроме указанных наград существует еще ряд медалей, которыми бойцы и командиры Красной Армии награждались за оборону городов Советского Союза, за взятие вражеских городов, освобождении иностранных государств. Это медали «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За оборону Киева», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и другие.
Всего за годы войны было учреждено десять орденов и двадцать одна медаль. Награды получили более семи миллионов человек, более одиннадцати тысяч получили звание Герой Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда».
С каждым годом в живых остаётся всё меньше ветеранов и участников Великой Отечественной войны, которые могут рассказать нынешнему поколению, выросшему в беззаботное мирное время, правду об ужасах той войны. Но есть ещё неравнодушные люди, которые стремятся донести воспоминания очевидцев войны до нас. На портале НашГородРУ пользователь Holtoff снимает и выкладывает на ветке форума «Они сражались за Родину» видеосюжеты о тюменских ветеранах.
А в ветке форума «Подвиги наших дедов в ВОВ 1941–1945 г.г." можно оставить свои воспоминания о родных и близких, участниках Великой Отечественной войны.
Напоминаем, что вы можете лично поздравить тюменских ветеранов ВОВ, присоединившись к акции NashGorod.ru. Если поехать в гости к ветеранам не получается, вы можете принести в редакцию или перечислить на счет деньги, которые мы вложим в поздравительные открытки для тех, кто воевал.
Подвиг наших дедов и прадедов не должен быть забыт!
Светлана Аксарина