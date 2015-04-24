Какие ордена и медали вручали во время ВОВ

Последней боевой наградой Советского Союза, которая существовала еще до начала Великой Отечественной войны, стала медаль «За боевые заслуги». «Военное обозрение» пишет, что эта правительственная награда была учреждена семнадцатого октября тысяча девятьсот тридцать восьмого года. К данной награде могли быть представлены красноармейцы, краснофлотцы, пограничники и солдаты внутренних войск, а также иные граждане СССР и лица, являющиеся гражданами других государств. Медаль вручалась за активное содействие успешному ведению боевых действий, а также укрепление боеготовности частей и подразделений. До июня тысяча девятьсот сорок первого года медаль «За боевые заслуги» получили более двадцати одной тысячи человек, за годы Великой Отечественной войны — более трех миллионов человек.