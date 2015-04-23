Тюменцы отметили день рождения Ильича

На организованный и приуроченный к этому мероприятию митинг пришли коммунисты РКРП-КПСС, КПРФ, а также рядовые тюменцы.
Секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС Александр Черепанов начал речь с теплых слов приветствий от коммунистов Великобритании, Италии, Греции, Франции, Германии, Венгрии. «Ленин создал первое в мире государство рабочих и крестьян, где все были равны, где не было нищеты и дикого богатства. Достойным продолжателем дела В.И. Ленина стал И.В. Сталин. В 1931 г. он сказал, что страна отстала от передовых стран лет на 100–200. И надо их догнать за 10 лет, иначе нас просто раздавят.
Советский народ победил фашизм, 70-летие победы в Великой Отечественной войне празднуем 9 мая. Это был всенародная война, люди знали, что они защищают свою свободу, право на труд, на человеческую жизнь. Они защищали Советскую власть, социализм. Капитализм — это нищета, это война. Сейчас США организовали войну на Украине. Но ополченцы в Луганской и Донецкой Народных республиках борются за Советскую власть, за социализм», — сказал он.
В своем выступлении первый секретарь обкома КПРФ Тамара Казанцева говорила о бесчеловечности капитализма, о том, сейчас что-то вроде НЭПа, но при Ленине НЭП был управляемый, а сейчас он ни кем и ни чем не контролируется. Тамара Николаевна заявила, что фракция КПРФ в Государственной Думе требует отставки правительства, сообщает пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС.
Слово предоставили также профессору Тюменского Государственного Нефтегазового Университета Мирабо Утешеву, в котором он предложил присвоить государству РСФСР и партии большевиков имя Ленина. И члену обкома РКРП-КПСС Ивану Малюгину. Он говорил о величии Ленина, о его заветах.
На митинге также звучали стихи о Ленине, а к памятнику В.И. Ленину была возложена гирлянда и множество цветов.
Как это было, можно посмотреть в видеосюжете Евгения Потрепалова: