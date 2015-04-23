Тюменцы отметили день рождения Ильича

Секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС Александр Черепанов начал речь с теплых слов приветствий от коммунистов Великобритании, Италии, Греции, Франции, Германии, Венгрии. «Ленин создал первое в мире государство рабочих и крестьян, где все были равны, где не было нищеты и дикого богатства. Достойным продолжателем дела В.И. Ленина стал И.В. Сталин. В 1931 г. он сказал, что страна отстала от передовых стран лет на 100–200. И надо их догнать за 10 лет, иначе нас просто раздавят.