nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Юлия Ефимова завоевала второе золото чемпионата России

22 апреля 2015, 10:15
Представительница Тюменской области Юлия Ефимова завоевала вторую золотую медаль на чемпионате России по плаванию, который в эти дни проходит в Москве. Накануне, 21 апреля, пловчиха стала первой на дистанции 200 метров брассом и успешно прошла квалификацию на чемпионат мира в Казани.

К финальному заплыву Ефимова подошла со вторым временем и в итоге улучшила результат, преодолев дистанцию за 2 минуты 22,12 секунды. На втором месте оказалась Виталина Смирнова (2:23,56), представляющая Новосибирск и Оренбург. Третьей к финишу пришла турецкая спортсменка Виктория Зейнеп Гюнеш.

Напомним, Юлия Ефимова не менее успешно прошла отбор на казанский мировой форум в дисциплине 50 метров брассом.

Другая тюменская спортсменка Софья Сподаренко не смогла пробиться в полуфинал в 200-метровке брассом. 17-летняя тюменка сумела показать лишь 30-е время на предварительном этапе. В Москве Сподаренко примет участие также в 50-метровом заплыве вольным стилем, как и Ефимова.

#Новости#Чемпионат России#Плавание#Алексей#Спорт
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25