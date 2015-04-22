Юлия Ефимова завоевала второе золото чемпионата России

К финальному заплыву Ефимова подошла со вторым временем и в итоге улучшила результат, преодолев дистанцию за 2 минуты 22,12 секунды. На втором месте оказалась Виталина Смирнова (2:23,56), представляющая Новосибирск и Оренбург. Третьей к финишу пришла турецкая спортсменка Виктория Зейнеп Гюнеш.
Напомним, Юлия Ефимова не менее успешно прошла отбор на казанский мировой форум в дисциплине 50 метров брассом.
Другая тюменская спортсменка Софья Сподаренко не смогла пробиться в полуфинал в 200-метровке брассом. 17-летняя тюменка сумела показать лишь 30-е время на предварительном этапе. В Москве Сподаренко примет участие также в 50-метровом заплыве вольным стилем, как и Ефимова.