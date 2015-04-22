Юлия Ефимова завоевала второе золото чемпионата России

Другая тюменская спортсменка Софья Сподаренко не смогла пробиться в полуфинал в 200-метровке брассом. 17-летняя тюменка сумела показать лишь 30-е время на предварительном этапе. В Москве Сподаренко примет участие также в 50-метровом заплыве вольным стилем, как и Ефимова.