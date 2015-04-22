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Проводили девушку до дома и украли у нее деньги

22 апреля 2015, 11:23
Молодые люди познакомились в кафе с девушками, а потом украли деньги у одной из них. Возбуждено уголовное дело.
Сюжет
Тюмень

На днях в отдел полиции № 8 поступило сообщение от тюменки о том, что малоизвестные люди похитили у нее 20 тысяч рублей. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Ориентировку с приметами подозреваемых получили и сотрудники вневедомственной охраны. В течение часа молодые люди, скрывшиеся с деньгами потерпевшей, были задержаны.

«По версии следствия, 20-летний тюменец вместе со своим приятелем познакомились в кафе с двумя девушками. Все четверо распивали спиртные напитки. Одну из новых знакомых молодые люди проводили до дома, а затем решили еще посидеть в ее машине и пообщаться. Когда потерпевшая отвлеклась, тюменец, трудоустроенный юристом в одной из организаций, вытащил у нее из сумки деньги. Потом он рассказал о своих действиях приятелю и поделился с ним», — рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.

Деньги изъяты и будут возвращены законной владелице. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

#Новости#Кражи#Тюмень#Таня#Происшествия
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