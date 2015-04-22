Проводили девушку до дома и украли у нее деньги

«По версии следствия, 20-летний тюменец вместе со своим приятелем познакомились в кафе с двумя девушками. Все четверо распивали спиртные напитки. Одну из новых знакомых молодые люди проводили до дома, а затем решили еще посидеть в ее машине и пообщаться. Когда потерпевшая отвлеклась, тюменец, трудоустроенный юристом в одной из организаций, вытащил у нее из сумки деньги. Потом он рассказал о своих действиях приятелю и поделился с ним», — рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.