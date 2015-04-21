Вышел привязать трос — был сбит насмерть

Трагедия произошла в половине десятого часа вечера на объездной дороге между деревней Метелево и Салаирским трактом. Автомобиль «Жигули» сбил 62-летнего мужчину. Он скончался в больнице от полученных травм. Погибший ехал на машине «Газель», которая в пути сломалась. Мужчина вызвал помощь и находился возле автомобиля. Для буксировки приехала еще одна «Газель», и после того как был привязан буксировочный трос, водитель вышел из-за машины, чтобы сесть в кабину. По предварительным данным, именно в этот момент его сбили «Жигули», водитель которых не заметил мужчину, сообщает УГИБДД по Тюменской области.