Вышел привязать трос — был сбит насмерть

Трагедия произошла в половине десятого часа вечера на объездной дороге между деревней Метелево и Салаирским трактом. Автомобиль «Жигули» сбил 62-летнего мужчину. Он скончался в больнице от полученных травм. Погибший ехал на машине «Газель», которая в пути сломалась. Мужчина вызвал помощь и находился возле автомобиля. Для буксировки приехала еще одна «Газель», и после того как был привязан буксировочный трос, водитель вышел из-за машины, чтобы сесть в кабину. По предварительным данным, именно в этот момент его сбили «Жигули», водитель которых не заметил мужчину, сообщает УГИБДД по Тюменской области.
В четвертом часу ночи на улице Чекистов автомобиль «Лада» 11-й модели въехал в столб. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля превысил скорость и не справился с управлением. В результате происшествия он получил травмы головы и грудной клетки.
В шесть часов вечера на кольце Московского тракта и улицы Калинина автомобиль Daewoo сбил велосипедиста. По предварительным данным, мужчина с женой на велосипедах переезжали проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель автомобиля пропустил женщину, но не заметил ехавшего следом мужчину. В результате происшествия 37-летний велосипедист получил травму плеча.
В селе Птицкое Вагайского района около 4-х часов ночи автомобиль «Лада» 9-й модели сбил 22-летнюю девушку. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму, перелом кисти и вывих плеча. Водитель с места происшествия скрылся, но был оперативно установлен и задержан сотрудниками ГИБДД. Как выяснилось, «девяткой» управлял 24-летний молодой человек, находившийся в состоянии опьянения и не имеющий водительских прав. По его словам, автомобиль он приобрел, «чтобы научиться ездить». Сейчас водитель находится под административным арестом.
В Ишиме на улице Карла Маркса у дома № 57 автомобиль «Лада» 14-й модели при движении задним ходом сбил 87-летнюю женщину. 25-летнему водителю показалось, что пожилая женщина не получила травм, и он уехал с места происшествия, но все же оставил свой телефон. Женщина получила рану теменной области головы и травму плеча. Водитель автомобиля привлечен к ответственности за оставление места ДТП.