В Тюмени установили рекорд России

Была подана заявка в книгу рекордов России, на сегодняшний день готовятся к отправке материалы, чтобы рекорд был зафиксирован. Чтобы установить рекорд, частью живой цепи стал 171 тюменец. «Мы не хотим на этом останавливаться и в скором времени будем увеличить результат, — говорят организаторы. — В четырех этапах приняли участие около пятисот человек».