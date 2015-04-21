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В Тюмени установили рекорд России

21 апреля 2015, 17:10
В Тюмени состоялся заключительный этап установления рекорда «Самая длинная живая электрическая цепь».
Сюжет
Тюмень

Суть рекорда заключается в том что, взявшись за руки, участники образуют живую электрическую цепь при помощи энергетической палочки (Energy Sticks) — устройства со звуковыми и световыми эффектами, работающего от батареек, контакты которого располагаются на разных сторонах и при замыкании живой цепи срабатывают.

Была подана заявка в книгу рекордов России, на сегодняшний день готовятся к отправке материалы, чтобы рекорд был зафиксирован. Чтобы установить рекорд, частью живой цепи стал 171 тюменец. «Мы не хотим на этом останавливаться и в скором времени будем увеличить результат, — говорят организаторы. — В четырех этапах приняли участие около пятисот человек».

На последнем этапе все участники получили бесплатно сахарную вату и кислородные коктейли, также были разыграны призы от магазина «Арсенал+" и Тюменского дома кино.

Спонсор мероприятия — семейная стоматология «Дентоград», «Здоровье Сибири», «Франшиза Плюс».

Организаторами рекорда выступили детский театр «Премьера», Шоу профессора Николя, город профессий «ТинТаун», ТРЦ «Фаворит», «Малахит», «Солнечный».

В числе участников мероприятия: областной детско-юношеский центр «Аванпост», «Областной центр профилактики и реабилитации», «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий», ХК «Рубин», «Центр подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой», «Воронинские горки», центр олимпийской подготовки «Тюмень дзюдо».

Видео Сергея Шарапова

#Новости#Рекорды#Тюмень#Ирина#Культура
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