В Тюмени половина заболевших корью — граждане Киргизии

Стоит отметить, что половина заболевших корью являются гражданами Кыргызстана. «Очень много людей выезжает за границу на отдых, по делам и в нашу область приезжают работать граждане из других стран, — это все создает риск заболевания инфекциями. У нас в рамках национального календаря населению делают прививки, а люди из других стран ближнего зарубежья приезжают со своим иммунным статусам и своими инфекциями. Больной ребенок может стать источником заболевания для детей и взрослых, которые не имеют прививки», — подчеркнула Ольга Дубинина и призвала население начать заботиться о своем здоровье и пройти вакцинацию.