В Тюмени половина заболевших корью — граждане Киргизии

Как рассказал на пресс-конференции начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Тюменской области Ольга Дубинина, всего зарегистрировано 18 случаев кори из них 9 взрослых и 9 детей, три ребенка в возрасте до 1 года.
Трое заболевших имеют вакцинацию против кори, но с момента последней прививки прошло от 17 до 35 лет. Один человек имеет неполный курс вакцинации, все остальные граждане не привитые.
По словам Ольги Дубининой, контактировали с больными более 3 тысяч человек, из них прививкам подлежит 1600 граждан. В настоящее время привито 90%. Помимо поступившей в плановом порядке вакцины против кори, областной бюджет закупил еще дополнительно 20 тысяч доз. По информации Роспотребнадзора, все поликлиники обеспечены вакциной.
Стоит отметить, что половина заболевших корью являются гражданами Кыргызстана. «Очень много людей выезжает за границу на отдых, по делам и в нашу область приезжают работать граждане из других стран, — это все создает риск заболевания инфекциями. У нас в рамках национального календаря населению делают прививки, а люди из других стран ближнего зарубежья приезжают со своим иммунным статусам и своими инфекциями. Больной ребенок может стать источником заболевания для детей и взрослых, которые не имеют прививки», — подчеркнула Ольга Дубинина и призвала население начать заботиться о своем здоровье и пройти вакцинацию.
Фото: kpravda.com